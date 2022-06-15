Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor

Microsoft, 27 yıllık hikayeye nokta koyuyor. Internet Explorer'a olan desteğini bugün itibarıyla sonlandırıyor.

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 07:58

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 1

Tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11, Windows'un belirli sürümlerinde desteklenmeyecek.

tarafından geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısı ise, 2029 yılına kadar Internet Explorer modunu destekleyecek.

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 2

Yazılım şirketi, tarayıcıyı hala kullananları geçiş planı yapma konusunda uyarıyor.

Internet Explorer, ilk olarak 1995'te kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 3

Explorer sayesinde pek çok kişi internetle tanıştı.

Uzun yıllar en çok kullanılan tarayıcı oldu. 2003'te dünya çapında yaklaşık yüzde 95 kullanım payıyla zirveye ulaştı.

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 4

Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan tarayıcı, pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu.

Ancak zamanla diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı.

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 5

RAKİPLERLE MÜCADELE EDEMEDİ

Uzun bir süre en popüler tarayıcı olarak kullanılan Internet Explorer, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın Chrome ve Apple’ın da Safari tarayıcılarının her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe daha az kullanılmaya başlamıştı.

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 6

Firma, Windows 11 ile artık Google Chrome ie aynı temeli paylaşan Microsoft Edge üzerine odaklanacak.

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 7

Kullanıcılar tarafından Chrome'dan daha az sistem kaynağı tüketmesi sayesinde beğenilen Microsoft Edge'in bu yönüyle rakiplerine kafa tutması bekleniyor.

Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 8
Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor - 9

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