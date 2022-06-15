Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 07:58
Tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11, Windows'un belirli sürümlerinde desteklenmeyecek.
Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısı ise, 2029 yılına kadar Internet Explorer modunu destekleyecek.
Yazılım şirketi, tarayıcıyı hala kullananları geçiş planı yapma konusunda uyarıyor.
Internet Explorer, ilk olarak 1995'te kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Explorer sayesinde pek çok kişi internetle tanıştı.
Uzun yıllar en çok kullanılan tarayıcı oldu. 2003'te dünya çapında yaklaşık yüzde 95 kullanım payıyla zirveye ulaştı.
Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan tarayıcı, pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu.
Ancak zamanla diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı.
RAKİPLERLE MÜCADELE EDEMEDİ
Uzun bir süre en popüler tarayıcı olarak kullanılan Internet Explorer, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın Chrome ve Apple’ın da Safari tarayıcılarının her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe daha az kullanılmaya başlamıştı.
Firma, Windows 11 ile artık Google Chrome ie aynı temeli paylaşan Microsoft Edge üzerine odaklanacak.
Kullanıcılar tarafından Chrome'dan daha az sistem kaynağı tüketmesi sayesinde beğenilen Microsoft Edge'in bu yönüyle rakiplerine kafa tutması bekleniyor.