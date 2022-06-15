Microsoft bir devri kapatıyor: Internet Explorer'ın desteği bitiyor

RAKİPLERLE MÜCADELE EDEMEDİ



Uzun bir süre en popüler tarayıcı olarak kullanılan Internet Explorer, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın Chrome ve Apple’ın da Safari tarayıcılarının her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe daha az kullanılmaya başlamıştı.