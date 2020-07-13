Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un geliştirdiği uçuş simülasyonu oyunu Microsoft Flight Simulator için kullanıcıları yakından ilgilendiren açıklamalar geldi.
Microsoft, Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihini açıklandı. Microsoft Flight Simulator 2020, 30 Temmuz'da kapalı beta sürümüne geçiş yapacak.
Şirketten yapılan açıklamada, oyun deneyimini en üst seviyede yaşayabilmek için NVIDIA RTX 2080 grafik kartı öneriliyor.
Oyunu geliştiren ekip, ayrıca 32 GB RAM, 150 GB SSD ve 50 Mbps internet bağlantısının da gerekli olduğunu söylüyor.