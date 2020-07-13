Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihini açıklandı

Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 1

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un geliştirdiği uçuş simülasyonu oyunu Microsoft Flight Simulator için kullanıcıları yakından ilgilendiren açıklamalar geldi.

Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 2

Microsoft, Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihini açıklandı. Microsoft Flight Simulator 2020, 30 Temmuz'da kapalı beta sürümüne geçiş yapacak. 

Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 3
Aynı açıklamaya göre, Microsoft Flight Simulator 2020, ilk olarak PC platformu için çıkış yapacak.
Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 4

Şirketten yapılan açıklamada, oyun deneyimini en üst seviyede yaşayabilmek için NVIDIA RTX 2080 grafik kartı öneriliyor. 

Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 5

Oyunu geliştiren ekip, ayrıca 32 GB RAM, 150 GB SSD ve 50 Mbps internet bağlantısının da gerekli olduğunu söylüyor.

Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 6
İşte Microsoft’un paylaştığı Flight Simulator’ın yeni kareler…
Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 7
Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 8
Microsoft, Flight Simulator 2020 için tarih verdi - 9
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