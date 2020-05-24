Microsoft Flight Simulator'dan yeni kareler

24.05.2020 - 09:30
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un geliştirdiği uçuş simülasyonu oyunu Microsoft Flight Simulator için kullanıcıları yakından ilgilendiren açıklamalar geldi.
Beta aşamasını geride bırakan oyuna ait yeni görüntüler yapımcı firma Microsoft tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada, oyun deneyimini en üst seviyede yaşayabilmek için NVIDIA RTX 2080 grafik kartı öneriliyor.
Oyunu geliştiren ekip, ayrıca 32 GB RAM, 150 GB SSD ve 50 Mbps internet bağlantısının da gerekli olduğunu söylüyor.