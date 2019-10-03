Microsoft katlanabilir telefonunu tanıttı!

Teknoloji devi Microsoft, katlanabilir akıllı telefonu Microsoft Surface Duo'yu tanıttı.
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Katlanabilir telefon üreten şirketler kervanına Microsoft da katıldı. Şirket ilk katlanabilir telefonunu görücüye çıkardı.
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Samsung ve Huawei'nin modellerine rakip olacak olan Microsoft Surface Duo, Android alt yapısını kullanacak.
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Verilen bilgiye göre, kullanıcılar her iki ekranda da ayrı uygulamalarını çalıştırılabilecek.
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SnapDragon 855 işlemcinin kullanıldığı iddia edilen cihazın teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.
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Erken gösterim ile görücüye çıkan cihazın 2020 yılında satışa sunulmayacağı belirtildi.
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Cihazın teknik özelliklerine dair detaylı bilgi de henüz paylaşılmış değil.
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Microsoft Surface Duo'nun fiyatına dair bir açıklama da bulunmuyor.