Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: 2 bin 800 önce düzenlenen ilk olimpiyat oyunlarına katılmak artık mümkün

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 17:02
Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Microsoft'un Kültürel Miras için Yapay Zeka adlı girişimi işbirliği yaptı. Sonuçta “Antik Olympia: Ortak Zeminler” adlı proje ortaya çıktı.
Teknoloji devi Microsoft antik sit alanın yüz binlere fotoğrafını hem yer hem de drone tabanlı kameralarla çekerek yapay zeka aracılığı ile işledi.
Bununla birlikte ilk olimpiyat oyunları millattan önce 776’da günümüzde Yunanistan’ın batısındaki İlias bölgesinde yer alan Olympia'da gerçekleşti.
Oyunlar milattan sonra 393’e kadar her dört yılda bir tekrarlandı. Tarihi kaynakların bildirdiğine göre milattan sonra 425'te Zeus Tapınağı yanana kadar devam etti.
Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Medoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Antik Olympia'nın dijital temsili, dünyanın kültürel mirasını tüm dünya için erişilebilir hale geliyor" dedi.
Medoni, son teknoloji ile gerçekleştirilen restorasyonun, barış, uyum, mükemmellik ve asil rekabet değerlerini yüceltmeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi:
“Yeni proje dünyanın kültürel mirasına herkesin erişiminin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, uzun bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip Yunanistan’ın tanıtımını destekliyor.”
Diğer taraftan “Antik Olympia: Ortak Zeminler” deneyimi orijinal Olimpiyat Stadyumu, ünlü heykeltraş Phidias'ın atölyesi, Hera ve Zeus tapınakları dahil olmak üzere antik Olympia sahasındaki 27 anıtı içeriyor.
Ayrıca, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen, boyalı ve süslü sedir ağacından bir tahtın üzerine oturan 12 metre yüksekliğinde altın Zeus Heykeli'ne de yer veriyor.
Kullanıcılar, proje kapsamında 3 boyutlu olarak binaları gezebiliyor Ve tarihleri hakkında bilgilere ulaşabiliyor.
Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı, arkeologların binaların özenle yeniden tasarladığın belirterek, alanın tarihleri ve eserlerini içeren bilgilerle sunulduğunu aktardı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, "Antik Olympia: Ortak Zeminler’ Yunanistan'ın gururlu kültürel mirasını deneyimlemenin eşsiz bir yoludur" açıklamasını yaptı.
Dünyanın her yerinden ziyaretçiler, antik Olympia bölgesini sanal olarak ziyaret edebilir ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak tarihi ilk elden deneyimleyebilir” dedi.
Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith ise “Antik Olympia'yı dijital olarak koruma projesi, kültürel mirasta çarpıcı bir başarıdır” yorumunu yaptı.