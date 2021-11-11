Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, artık dijital bir restorasyon sayesinde, 2 bin 800 yıl önce Yunanistan’da düzenlenen ilk olimpiyat oyunlarının heyecanına ilk elden tanıklık edebilecek. Teknoloji devi Microsof ve Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından geliştiren sanal gerçeklik projesi antik Olimpya'daki stadyumdan cirit alanına, dev Zeus heykelinden dövüş arenasına kadar, ziyaretçilere dönemin rekabetçi ruhunu yaşama imkanı tanıyor.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 06:42

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 1

Kültür ve Spor Bakanlığı ile Microsoft'un Kültürel Miras için adlı girişimi işbirliği yaptı. Sonuçta  “Antik Olympia: Ortak Zeminler” adlı proje ortaya çıktı.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 2

YÜZ BİNLERCE FOTOĞRAF TARANDI

devi Microsoft antik sit alanın yüz binlere fotoğrafını hem yer hem de drone tabanlı kameralarla çekerek yapay zeka aracılığı ile işledi.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 3

İLK OLİMPİYATLAR MÖ 776'DA YAPILDI

Bununla birlikte ilk olimpiyat oyunları millattan önce 776’da günümüzde Yunanistan’ın batısındaki İlias bölgesinde yer alan Olympia'da gerçekleşti.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 4

Oyunlar milattan sonra 393’e kadar her dört yılda bir tekrarlandı. Tarihi kaynakların bildirdiğine göre milattan sonra 425'te Zeus Tapınağı yanana kadar devam etti.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 5

TÜM DÜNYA İÇİN ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİ

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Medoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Antik Olympia'nın dijital temsili, dünyanın kültürel mirasını tüm dünya için erişilebilir hale geliyor" dedi.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 6

Medoni, son teknoloji ile gerçekleştirilen restorasyonun, barış, uyum, mükemmellik ve asil rekabet değerlerini yüceltmeye  yardımcı olduğunu sözlerine ekledi:

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 7

YUNANİSTAN'IN TANITIMINI DESTEKLİYOR

“Yeni proje dünyanın kültürel mirasına herkesin erişiminin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, uzun bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip Yunanistan’ın tanıtımını destekliyor.”

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 8

27 ANIT SANAL OLARAK GEZİLEBİLİR

Diğer taraftan  “Antik Olympia: Ortak Zeminler” deneyimi orijinal Olimpiyat Stadyumu, ünlü heykeltraş Phidias'ın atölyesi,  Hera ve Zeus tapınakları dahil olmak üzere antik Olympia sahasındaki 27 anıtı içeriyor.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 9

Ayrıca, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen, boyalı ve süslü sedir ağacından bir tahtın üzerine oturan 12 metre yüksekliğinde altın Zeus Heykeli'ne de yer veriyor.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 10

Kullanıcılar, proje kapsamında 3 boyutlu olarak binaları gezebiliyor Ve tarihleri hakkında bilgilere ulaşabiliyor.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 11

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı,  arkeologların binaların özenle yeniden tasarladığın belirterek, alanın tarihleri ve eserlerini içeren bilgilerle sunulduğunu aktardı.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 12

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, "Antik Olympia: Ortak Zeminler’ Yunanistan'ın gururlu kültürel mirasını deneyimlemenin eşsiz bir yoludur" açıklamasını yaptı.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 13

TARİHİ İLK ELDEN DENEYİMLEME İMKANI SUNULDU

Dünyanın her yerinden ziyaretçiler, antik Olympia bölgesini sanal olarak ziyaret edebilir ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak tarihi ilk elden deneyimleyebilir” dedi.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 14

Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith ise  “Antik Olympia'yı dijital olarak koruma projesi, kültürel mirasta çarpıcı bir başarıdır” yorumunu yaptı.

Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 15
Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 16
Microsoft'tan tarihi ve yapay zekayı bir araya getiren proje: İlk olimpiyatlara katılmak artık mümkün - 17

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