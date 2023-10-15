Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı yapıldı (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
Deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan 76/62 milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı Açık Deniz Karakol Gemisi için yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını güvenli ve istikrarlı şekilde karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, bir yandan güncel tehditlere yönelik yeni çözümler geliştirirken bir yandan da yurt dışından tedarik edilen sistemlere milli alternatifler üretiyor.