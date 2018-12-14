Milyarder iş adamından tarihi adım (Uzay turizmi önünde engel kalmadı)

1 Dünyanın ilk ticari uzay gemisi SpaceShipTwo ABD'nin California eyaletindeki Mojave Hava ve Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi ve başarılı bir şekilde dünyaya geri döndü. İlk insanlı ticari uçuşun başarılı olmasıyla uzaya turistik seyahatlerin önünde engel kalmamış oldu.

2 Virgin Galactic'in sahibi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson ve yüzlerce kişi geminin uzaya fırlatılışını izledi. Gemi Dünya'dan 82.7 kilometre yükseldikten sonra tekrar atmosfere girerek yere indi.

3 Branson “Bugün Virgin Galactic’in uzayı dünyaya açabileceğini göstermiş olduk” dedi ve kendisi dahil ilk uzay turistlerinin 2019 Mart’ına kadar uzaya gidebileceğini söyledi. Şirket uzaya gitmek isteyenleri uzayda kısa bir tura çıkarmayı planlıyor.

4 2014 yılında yapılan deneme uçuşunda Virgin Galactic gemisi yere çakılmış, yardımcı pilot hayatını kaybetmiş ve bu nedenle Branson’ın sivillere uzay gezisi hayali sekteye uğramıştı.

5 Ancak Branson bu branşta yalnız değil. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi de uzaya turist götürmeyi hedefliyor. Elon Musk daha da cesur planlar yapıyor. 2024 yılında Mars'a astronot göndereceğini söyleyen Musk bu uzun yolculuk için kendi roketini de geliştireceğini açıklamıştı.

6 Uzay yolculuğu için Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimlerin de dahil olduğu 600'den fazla kişinin kayıt yaptırdığı bildiriliyor. Bir buçuk saatlik uçuşun maliyetinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

7 RİCHARD BRANSON KİMDİR? Peki kim bu Richard Branson? İşte İş dünyasının en yaratıcı işadamlarından biri olan, 'Virgin Group' un sahibi İngiliz Richard Bransonın başarı hikayesi...

8 Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson, 16 yaşında bir dergi çıkarmak isteyerek başladığı iş hayatında, küresel anlamda oldukça büyük bir güce dönüşen Virgin Şirketler Grubu ile rüyasını gerçekleştirdiği bir hikayeye sahip.

9 Plak şirketi, radyo, havayolu, içecek, sinema, gelinlik, kozmetik, kitapevi, banka, gaz ve elektrik, otomobil, elektronik gibi sektörlerde yer alan Branson, dünya çapında birçok ülkede Virgin markasıyla faaliyet gösteriyor.

10 Maceracı kişiliği ve sıradışı fikirleriyle tanınan Branson, son olarak Felix Baumgartner'ın kırdığı rekoru kendi ekibiyle geliştirmek istediğini söylemişti.

11 Branson'ın sahibi olduğu ve uzay turizmi için kurduğu Virgin Galactic şirketi, yörünge altı uçuşlar için 200 bin dolarlık bir ücret istiyor. Şirket, 2013 sonu itibariyle uçuşlara başlamayı umuyor.





12 Virgin Galactic'e ait ilk 'özel mülkiyetli' uzay gemisi SpaceShipTwo, taşıyıcı uçağa bağlı olmadan ilk solo uçuşunu yaptı. Ünlü uçak tasarımcısı Burt Rutan tarafından yapılan SpaceShipTwo'nun uzaya yapacağı turistik gezilerin biletleri 200 bin dolar olacak.

13 Virgin Galactic'e göre, yüzlerce müşteri, şimdiden uzaya seyahat etmek için toplam milyonlarca dolar depozito ödedi. İlginç kişiliğiyle tanınan Branson, yolcularının hepsiyle bir kadeh içki içemeyeceğini bildiği için bu isteğini gerçeğe dönüştürmenin farklı bir yolunu buldu.

14 Tasarımcılarla anlaşan Branson yüzünün farklı versiyonlarını içeren buz serisiyle yolcularının içkilerine ortak oldu. Uçuşlar sırasında servis edilen buzların tasarlanması 6 hafta sürdü.

15 Branson'ın yayın grubu Virgin Media ise, ABD'li milyarder John Malone'un sahibi olduğu Liberty Global'a satıldı. ABD’li şirketin Virgin Media için 15.7 milyar dolar ödeyeceği ifade edildi.