Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 2024 yılında birçok galaksi, bulutsu ve yıldızın görüntüsünü yakaladı. İşte 2024 yılında James Webb Teleskobu tarafından yakalanan görüntüler...
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 2024 yılı boyunca uzayda birçok galaksi ve yıldızın görüntüsünü yakaladı.
Webb, dünya çapında binlerce gökbilimciye hizmet veren, önümüzdeki on yılın önde gelen gözlemevidir.
Büyük Patlama'dan sonraki ilk ışık parıltılarından, Dünya gibi gezegenlerde yaşamı destekleyebilen güneş sistemlerinin oluşumuna ve kendi Güneş Sistemimizin evrimine kadar Evrenimizin tarihindeki her aşamayı incelemektedir.
İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun 2024 yılı boyunca yakaladığı görüntüler: