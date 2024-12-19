Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 2024 yılında birçok galaksi, bulutsu ve yıldızın görüntüsünü yakaladı. İşte 2024 yılında James Webb Teleskobu tarafından yakalanan görüntüler...

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 1

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 2024 yılı boyunca uzayda birçok galaksi ve yıldızın görüntüsünü yakaladı.

Webb, dünya çapında binlerce gökbilimciye hizmet veren, önümüzdeki on yılın önde gelen gözlemevidir.

Büyük Patlama'dan sonraki ilk ışık parıltılarından, Dünya gibi gezegenlerde yaşamı destekleyebilen güneş sistemlerinin oluşumuna ve kendi Güneş Sistemimizin evrimine kadar Evrenimizin tarihindeki her aşamayı incelemektedir.

İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun 2024 yılı boyunca yakaladığı görüntüler:

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 2

BÜYÜK MACELLAN BULUTU

NASA/ESA/CSA James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan bu görüntü, Samanyolu'nun uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'ndaki (LMC) bir H II bölgesini gösteriyor.

N79 olarak bilinen bu bulutsu, Webb'in Orta Kızılötesi Aracı (MIRI) tarafından yakalanan iyonize olmuş bir yıldızlararası atomik hidrojen bölgesidir.

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 3

NGC 2566 SARMAL GALAKSİ

Bu NASA/ESA/CSA James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan galaksi, Puppis takımyıldızında yer alan spiral bir galaksi olan NGC 2566'dır.

Görüntü, NGC 2566'nın iyi tanımlanmış spiral kollarını, uzun merkezi çubuğunu ve gaz, toz ve yıldızlardan oluşan hassas izlerini göstermek için Webb'in iki aracı olan Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ve Orta Kızılötesi Araç (MIRI) gözlemlerini birleştiriyor.

76 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC 2566 yakın bir galaksi olarak kabul edildiğinden, yıldız kümeleri ve gaz bulutları gibi ince ayrıntıları incelemek için mükemmel bir hedeftir. 

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 4

EI ZWİCKY 18 GALAKSİSİ

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 5

ÇUBUKLU SARMAL GÖKADA NGC 1559

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 6

ARP 107 KARA DELİĞİ

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 7

KOZMİK MÜCEVHERLER

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 8

Dünya'dan yaklaşık 6 milyar ışık yılı uzaklıkta Krater takımyıldızında bulunan RX J1131-1231 olarak bilinen kuasarın görüntüsü.

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 9

M104 PARLAK GALAKSİ ÇEKİRDEĞİ

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 10

ATBAŞI BULUTSUSU

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 11

YENGEÇ BULUTSUSU

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 12

M82'NİN GALAKTİK RÜZGARI

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 13

Büyük Ayı takımyıldızında 12 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız patlaması galaksisi Messier 82 (M82).

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 14

DİGEL BULUTU 2S

Aşırı Dış Galaksi'deki belirli yıldız oluşum bölgelerinin yakın ve orta kızılötesi ışıkta incelendi.

Digel Bulutu 2S olarak bilinen bu yıldız oluşum bölgesinde teleskop genç, yeni oluşmuş yıldızları ve onların genişlemiş madde jetlerini gözlemledi.

Bu Webb görüntüsü aynı zamanda yoğun bir arka plan galaksi denizini ve bölgedeki kırmızı bulutsu yapıları da göstermektedir.

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 15
Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 16

SARMAL GÖKADA

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 17

CÜCE GALAKSİ NGC 4449

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 18

CALDWELL 21 GALAKSİSİ

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 19

ORİON BULUTSUSU

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 20

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) ile yıldız oluşum bölgesi NGC 604'ten alınan bu görüntü, parlak, sıcak genç yıldızlardan gelen yıldız rüzgarlarının çevredeki gaz ve tozda nasıl oyuklar açtığını gösteriyor.

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 21

NGC 6440

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 22

Bu yeni Webb Ayın Fotoğrafı'nda sergilenen Westerlund 1 açık kümesi, güney takımyıldızı Ara'da (Sunak) yaklaşık 12.000 ışık yılı uzaklıkta yer almakta ve devasa bir yıldızlararası gaz ve toz bulutunun arkasında bulunmaktadır.

İsveçli astronom Bengt Westerlund tarafından 1961 yılında Avustralya'dan keşfedilmiştir.

Westerlund 1, aşırı yıldız fiziği çalışmaları için eşsiz bir doğal laboratuvardır ve gökbilimcilerin Galaksimizdeki en büyük yıldızların nasıl yaşayıp öldüğünü bulmalarına yardımcı olur.

Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları - 23

SARMAL GÖKADA NGC 2090

Bu görüntüde ise Columba takımyıldızında bulunan sarmal gökada NGC 2090 yer alıyor.

Webb'in MIRI ve NIRCam araçlarından gelen bu veri kombinasyonu, gökadanın iki sarmal kolunu ve diskinin dönen gaz ve tozunu muhteşem ve benzersiz ayrıntılarla gösteriyor.

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