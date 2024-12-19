Milyarlarca ışık yılı uzaklardan: 2024 yılının en iyi uzay fotoğrafları

NGC 2566 SARMAL GALAKSİ

Bu NASA/ESA/CSA James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan galaksi, Puppis takımyıldızında yer alan spiral bir galaksi olan NGC 2566'dır.

Görüntü, NGC 2566'nın iyi tanımlanmış spiral kollarını, uzun merkezi çubuğunu ve gaz, toz ve yıldızlardan oluşan hassas izlerini göstermek için Webb'in iki aracı olan Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ve Orta Kızılötesi Araç (MIRI) gözlemlerini birleştiriyor.

76 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC 2566 yakın bir galaksi olarak kabul edildiğinden, yıldız kümeleri ve gaz bulutları gibi ince ayrıntıları incelemek için mükemmel bir hedeftir.