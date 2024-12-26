Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş

DİNAMİK VE JEOLOJİK OLARAK AKTİF BİR AY

Veriler, Ay’ın iç kısmının dinamik ve jeolojik olarak aktif olduğunu, bunun da magma okyanusları veya çekirdek süreçleri tarafından tetiklenmiş olabileceğini gösteriyor.

AY’IN MANYETİK DİNAMOSUNUN EVRİMİ

Ay’ın manyetik dinamosunun evrimi, Ay’ın derin iç yapısının, termal geçmişinin ve yüzey ortamının anlaşılması için kritik öneme sahip.

Çinli bilim insanlarının yaptığı son araştırma, Chang’e-6 göreviyle geri getirilen bazaltları analiz ederek, Ay’ın manyetik dinamosunda 2,8 milyar yıl civarında büyük bir yeniden güçlenme olduğunu ortaya koydu.