Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş

Çin'in Chang’e-6 göreviyle Ay’ın uzak tarafından getirilen örneklerin analizi, Ay’ın manyetik alanında 2,8 milyar yıl önce beklenmedik bir güçlenmeyi ortaya koydu. Bu keşif, Ay’ın manyetik dinamosunun hareketsiz olduğu varsayımını çürütebilir. Araştırma, Ay’ın derin iç yapısının dinamik ve jeolojik olarak aktif kaldığını gösteriyor.

Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş - 1

Chang’e-6 görevinden elde edilen Ay’ın uzak tarafındaki parçaların incelenmesi, Ay’ın manyetik alanında 2,8 milyar yıl önce beklenmedik bir güçlenme olduğunu ortaya çıkardı.

Bu bulgu, Ay’ın manyetik dinamosunun hareketsiz olduğu varsayımını çürütebilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş - 2

DİNAMİK VE JEOLOJİK OLARAK AKTİF BİR AY

Veriler, Ay’ın iç kısmının dinamik ve jeolojik olarak aktif olduğunu, bunun da magma okyanusları veya çekirdek süreçleri tarafından tetiklenmiş olabileceğini gösteriyor.

AY’IN MANYETİK DİNAMOSUNUN EVRİMİ

Ay’ın manyetik dinamosunun evrimi, Ay’ın derin iç yapısının, termal geçmişinin ve yüzey ortamının anlaşılması için kritik öneme sahip.

Çinli bilim insanlarının yaptığı son araştırma, Chang’e-6 göreviyle geri getirilen bazaltları analiz ederek, Ay’ın manyetik dinamosunda 2,8 milyar yıl civarında büyük bir yeniden güçlenme olduğunu ortaya koydu.

Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş - 3

Bu önemli çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.

Daha önce, Ay’ın yakın tarafındaki örneklerle yapılan paleomanyetik çalışmalar, Ay’ın manyetik alan evrimi için genel bir zaman çizelgesi sunmuştu.

Ancak, kapsamlı mekansal ve zamansal verilerin eksikliği nedeniyle Ay’ın manyetik dinamosunun tam geçmişi belirsizliğini koruyordu.

Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş - 4

CHANG’E-6 GÖREVİ: UZAK TARAFTA YENİ BİR KEŞİF

Çin Bilimler Akademisi (CAS) Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü’nden Prof. Rixiang Zhu liderliğinde, Doç. Dr. Shuhui Cai ve ekibi, Chang’e-6 bazaltlarından eski manyetik alanın gücünü ölçerek yaklaşık 5 ila 21 mikrotesla arasında değerler elde etti.

Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş - 5

AY’IN MANYETİK DİNAMOSUNA DAİR HİPOTEZLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bulgular, 3,1 milyar yıl civarındaki keskin bir düşüşün ardından 2,8 milyar yılda manyetik alanın gücünde beklenmedik bir artışı ortaya koyarak, Ay’ın manyetik dinamosunun 3 milyar yıldan sonra düşük enerjili bir duruma girdiği ve bu şekilde devam ettiği yönündeki hipotezi çürütebilir.

Araştırmacılar, bu dönemde Ay’ın manyetik alanının taban magma okyanusu veya presesyonel güçler tarafından yönlendirilmiş olabileceğini önerdiler.

Çekirdek kristalleşmesi gibi ek mekanizmaların da etkili olmuş olabileceği öne sürüldü.

Bu bulgular, Ay’ın derin iç kısmının, tarihinin orta-erken dönemine kadar sıcak ve jeolojik olarak aktif kaldığını gösteriyor.

Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş - 6

İLK UZAK TARAF PALEOMANYETİK VERİLERİ

Bu çalışma, Ay’ın uzak tarafından elde edilen ilk paleomanyetik veriler olması açısından önem taşıyor ve Ay’ın manyetik dinamosunun evriminin ara aşamaları hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Mevcut bulgularla sentezlenen bu veriler, 3,5 ila 2,8 milyar yıl rasında Ay’ın manyetik alanında önemli dalgalanmalar olduğunu ve bu dönemde oldukça kararsız bir dinamo bulunduğunu ortaya koydu.

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