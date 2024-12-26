Milyarlarca yıldır saklanan sır ortaya çıktı: Ay görevinde önemli buluş
Çin'in Chang’e-6 göreviyle Ay’ın uzak tarafından getirilen örneklerin analizi, Ay’ın manyetik alanında 2,8 milyar yıl önce beklenmedik bir güçlenmeyi ortaya koydu. Bu keşif, Ay’ın manyetik dinamosunun hareketsiz olduğu varsayımını çürütebilir. Araştırma, Ay’ın derin iç yapısının dinamik ve jeolojik olarak aktif kaldığını gösteriyor.
Chang’e-6 görevinden elde edilen Ay’ın uzak tarafındaki parçaların incelenmesi, Ay’ın manyetik alanında 2,8 milyar yıl önce beklenmedik bir güçlenme olduğunu ortaya çıkardı.
Bu bulgu, Ay’ın manyetik dinamosunun hareketsiz olduğu varsayımını çürütebilir.