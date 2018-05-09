Milyoner adam gerçek hayatta PUBG oynatacak (750 bin lira ödüllü)

Android ve iOS akıllı telefonlarda oynanabilen, son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG Mobile) için 5 faydalı ipucuyu sizler için derledik:

Her seferinde 100 oyuncunun yer aldığı uçaktan nereye atlayacağınız büyük ölçüde hayatta kalma şansınızı da belirleyecek.