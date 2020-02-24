MIT'ten olası felakete karşı yeni yöntem

24.02.2020 - 08:36
Bilim insanlarının Dünya'daki yaşamı sonlandırma potansiyeline sahip olduğunu belirttiği göktaşlarına karşı hala küresel bir eylem planı bulunmuyor.
Bu soruna çözüm bulmak için kulları sıvayan bir grup bilim insanı Dünya’ya yaklaşan bir göktaşının yönünü saptırmak için yeni bir yöntem geliştirdi.
ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'de (MIT) görev alan araştırmacılar
Gezegenimize yaklaşan bir göktaşının yönünü saptırmak için hangi tip bir uzay görevinin daha başarılı olacağını belirlemeye yardım edecek karar haritası geliştirdi.
Bilim insanları yeni yöntemi Apophis ve başka bir yakın Dünya asteroidi olan Bennu üzerinde denedi ve teorik olarak başarılı sonuçlar elde etti.
Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.
Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.
Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.