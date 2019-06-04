Modada yapay zeka dönemi (Türk girişimci tasarladı)
ntv.com.tr
ABD'nin en prestijli üniversitelerinden birisi olarak gösterilen MIT'de eğitim aldıkları dönemde tanışan Pınar Yanardağ ve Emily Salvador moda ve yapay zekayı bir araya getirerek ilk ürünlerini kullanıma sundular. Söz konusu ürün ABD'de 75 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkmış durumda.
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Gelişen teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmak ile kalmıyor günlük hayatımızı da köklü bir şekilde değiştiriyor.
Teknolojinin hayatın her alanında yer almaya başlaması moda dünyasında da köklü bir dönüşümün önünü açıyor.
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2Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim aldıkları dönemde tanışan Pınar Yanardağ ve Emily Salvador moda ve yapay zekayı bir araya getirerek ilk ürünlerini kullanıma sundular.
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Coco Chanel'in 1920'li yıllarda meşhur ettiği “little black dress” olarak anılan dilimize günlük kullanıma uygun siyah elbise olarak çevirebileceğimiz model hala dünyanın dört bir yanında oldukça popüler.
Bu popülarite Pınar ve Emily'nin geliştirdiği yapay zekalı sistemin de ilk ürünü oldu. Zira makina öğrenmesi sistemine de ev sahipliği yapan yazılımı kullanan ikilinin ilk ürünü bu elbisey, üretmek oldu.
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ABD basınına konuşan Pınar Yanardağ söz konusu ürünün her kadının gardırobunda yer alan ikonik bir giysi olduğunun altını çiziyor ve bu nedenle ilk ürünleri olarak “little black dress”i seçtiklerini belirtiyor.
Pınar ve Emily'nin nihai hedeflerinin kadınların bu alana daha fazla ilgi göstermeleri ve kullanımı kolay yapay zeka araçları oluşturmayı sağlamak olduğunun altını çiziyor.
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İkilinin geliştirdiği araçlardan biri, kullanıcıların Glitch araçlarının ürettiği kendi tasarımlarını üretmelerine ve seçmelerine izin vermesi.
Pınar ve Emily'nin ürettiği ilk ürün ABD'de 75 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.