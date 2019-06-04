Modada yapay zeka dönemi (Türk girişimci tasarladı)

ABD basınına konuşan Pınar Yanardağ söz konusu ürünün her kadının gardırobunda yer alan ikonik bir giysi olduğunun altını çiziyor ve bu nedenle ilk ürünleri olarak “little black dress”i seçtiklerini belirtiyor.

Pınar ve Emily'nin nihai hedeflerinin kadınların bu alana daha fazla ilgi göstermeleri ve kullanımı kolay yapay zeka araçları oluşturmayı sağlamak olduğunun altını çiziyor.