Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif

İspanya'da bilim insanları, 900 bin yıl öncesine ait önemli bir teknolojik buluşa imza attı. Modern insanlar ile Neandertaller arasındaki ayrışmadan önceki döneme ait, büyük ihtimalle ortak bir atanın kullandığı taş aletler ortaya çıkarıldı. Bu keşif, erken insanların daha karmaşık ve planlı bir şekilde alet yapabildiğini gösteriyor.

Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif - 1

Bilim insanları İspanya'da 900 bin yıl öncesine ait büyük bir teknolojik buluşa imza attı .

Modern insanlarla Neandertaller arasındaki ayrışmadan önceye ait, büyük ihtimalle ortak bir atanın kullandığı antik taş aletler ortaya çıkarıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif - 2

İleri Düzey Taş Alet Yapımı Keşfi

Araştırmacılar, keşfedilen taş aletlerin yontma tekniğiyle yapıldığını belirtiyor. Bu aletlerin, taşın bir diğer taşla vurularak şekillendirilmesiyle üretildiği ve eski insanların tutarlı bir şekilde şablon izleyerek alet yaptıkları düşünülüyor.

Yeni bulunan aletler, "Mod 2" adı verilen bir kategoriye giriyor ve Aşölyen el baltalarına benziyor. Bu aletler, üç milyon yıldan daha eski olan ve daha basit tekniklerle yapılan "Mod 1" aletlerinden çok daha gelişmiş.

Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif - 3

ZİHİNSEL GELİŞİMLERİNE IŞIK TUTUYOR

Bu taş aletlerin üretiminde, kemik ve ahşap gibi farklı malzemelerin de kullanıldığı ve bunun, insanların daha karmaşık bir düşünsel model kullanabildiğini gösterdiği ifade ediliyor.

Araştırmalara göre, bu aletlerin yapımında ileri düzey bir planlama ve öngörü becerisi bulunuyor, bu da erken insanların bilişsel gelişiminde önemli bir sıçrama olduğunu gösteriyor.

Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif - 4

Bu önemli keşif, Santiago de Compostela Üniversitesi'nden antropolog Diego Lombao ve ekibi tarafından gerçekleştirildi

Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif - 5

AFRİKA'DAN AVRUPA'YA YAYILAN TEKNOLOJİ

Lombao ve ekibi, keşiflerinin yalnızca faydacı değil, aynı zamanda ileri düzey planlama ve kaynakların verimli kullanımını da içerdiğini vurguladı.

Ayrıca, bu bulgular, Avrupa'daki ilk insanlar ile Afrika'dan gelen teknolojilerin etkileşimini anlamamıza yardımcı oluyor.

Araştırmacılar, El Barranc de la Boella’daki aletlerin, yaklaşık 1,4 milyon yıl önce Afrika’dan Avrupa’ya yayılan Aşölyen teknolojilerinin erken bir örneği olabileceğini düşünüyor.

Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif - 6

ERKEN İNSANLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI 

Ancak, bu ileri tekniklerin Barranc de la Boella'da geliştirilip geliştirilmediği hâlâ kesinleşmiş değil. Bazı bulgular, bu tekniklerin başka yerlerde gelişip bölgeye taşınmış olabileceğini gösteriyor. Keşfin, Avrupa, Asya ve Afrika'daki teknolojik gelişmeleri birbirine yakınlaştırarak, erken insanlar arasındaki bağlantıları anlamamıza yardımcı olacağı düşünülüyor.

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