Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif
İspanya'da bilim insanları, 900 bin yıl öncesine ait önemli bir teknolojik buluşa imza attı. Modern insanlar ile Neandertaller arasındaki ayrışmadan önceki döneme ait, büyük ihtimalle ortak bir atanın kullandığı taş aletler ortaya çıkarıldı. Bu keşif, erken insanların daha karmaşık ve planlı bir şekilde alet yapabildiğini gösteriyor.
Bilim insanları İspanya'da 900 bin yıl öncesine ait büyük bir teknolojik buluşa imza attı .
Modern insanlarla Neandertaller arasındaki ayrışmadan önceye ait, büyük ihtimalle ortak bir atanın kullandığı antik taş aletler ortaya çıkarıldı.