Modern insana kadar uzanan teknoloji: Arkeologlardan 900 bin yıllık keşif

İleri Düzey Taş Alet Yapımı Keşfi

Araştırmacılar, keşfedilen taş aletlerin yontma tekniğiyle yapıldığını belirtiyor. Bu aletlerin, taşın bir diğer taşla vurularak şekillendirilmesiyle üretildiği ve eski insanların tutarlı bir şekilde şablon izleyerek alet yaptıkları düşünülüyor.

Yeni bulunan aletler, "Mod 2" adı verilen bir kategoriye giriyor ve Aşölyen el baltalarına benziyor. Bu aletler, üç milyon yıldan daha eski olan ve daha basit tekniklerle yapılan "Mod 1" aletlerinden çok daha gelişmiş.