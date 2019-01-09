Mona Lisa yapay zekayla 'konuşturuldu'

1 Samsung'un Rusya'nın başkenti Moskova'daki Yapay Zeka Merkezi tarafından geliştirilen sisteme Mona Lisa tablosu dahil edildiğinde, Mona Lisa'nın dudaklarını ve gözlerini hareket ettirerek yüz ifadelerini kullanması sağlandı.

2 Yapay Zeka Merkezi, tek bir yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, konuşan, gülen ya da yüz ifadelerini kullanan sahte video elde etme teknolojisi geliştirdi.

3 Deepfake AI adı verilen bu teknoloji sayesinde daha önce de sahte video geliştirilebiliyordu ancak videonun yapılabilmesi için yüzün farklı açılarının bulunduğu birçok fotoğraf verisi gerekiyordu.

4 Samsung'un geliştirdiği sistem, tek bir fotoğrafla yüksek gerçekliğe sahip video oluşturabilmesi açısından yenilik getiriyor ve bu alanda gelinen son noktayı gösteriyor.

5 Sistem, herhangi bir görüntüdeki yüzü kaynak olarak kullanabiliyor. Kaynak yüzdeki, konuşma, gülme gibi ifadeleri alarak, videoda kullanılacak olan hedef yüze işliyor.

6 Araştırmacılar, Mona Lisa tablosunun yanı sıra Marilyn Monroe, Fyodor Dostoyevski ve Albert Einstein gibi ünlü isimlerin de fotoğraflarını video haline getirerek YouTube'da yayınlandı.

7 MONA LİSA'NIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Rönesans döneminin en bilinen sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'nın gizemi çözüldü Yapılan son çalışmada Mona Lisa'nın gözlerinin bizi takip etmediği ortaya çıktı.

8 Yayınlanan raporda “Mona Lisa etkisi bu tabloda yok ve Mona Lisa size bakmıyor” ifadelerine yer verildi.

9 Aynı raporda Mona Lisa’nın resimsel alanın içerisinde 35.5 cm sola baktığını bunun gerçek hayatta tabloya bakan birisi için 15.4 derecelik bir açı olduğunu belirttiler.

10 MONA LISA HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 7 ŞEY 16'ıncı yüzyılda ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin yağlı boya portresine konu olan kadın hakkında ortaya pek çok iddia atıldı. İtalyan Kültür Mirası Komitesi'nin iddiası, eser için bir erkek ve bir kadının ünlü ressama modellik yapmış olabileceği yönünde. Daha yaygın olan diğer bir iddia ise modelin Floransalı bir ipek tüccarının eşi Mona Lisa um Lisa del Giocondo olduğu.

11 ÜNLÜ HAYRANLARI Tablo 16'ncı yüzyılın sonuna kadar Fransız kralların kişisel sanat kolleksiyonlarında yer alıyordu. Fransız Devrimi'nin ardından tablo, Napolyon Bonapart'ın yatak odasının duvarını süsledi. 1815'ten itibaren sonradan müzeye dönüştürülen Louvre Sarayı'nda kamuya açıldı. Tablo için o kadar çok şiir ve mektup yazılmış ki, müzede bunların saklanabilmesi için özel bir posta kutusu bile yerleştirilmiş.

12 MONA LİSA'NIN İKİZİ Kendisi uzun süredir Madrid'deki Prado Müzesi'nde sergileniyor. Orijinaliyle aynı anda yapılmış olduğu ilk kez 2012 yılında ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları ikiziyle aynı arka plan manzarası ve düzeltmeleri gün yüzüne çıkardı. Bu durum iki eserin aynı anda yapılmış olduğunu gösteriyor. Ressamı da muhtemelen Leonardo da Vinci'nin öğrencilerinden Francesco Melzi.

13 KAYIP ARANIYOR Mona Lisa aslında kaybolana kadar meşhur değildi. Paris'te yaşayan bir İtalyan, tabloyu 1911 yılında çaldı. Onu ülkesine götürmeyi planlıyordu. Polis adamı bulup yakalayana kadar tablo kayıplar arasındaydı. Resmin Paris'e geri dönmesi üzerine Louvre Müzesi hiç tanık olmadığı bir ziyaretçi ilgisine tanık oldu.

14 SALDIRILARIN HEDEFİ Mona Lisa birçok duyguya hitap ediyor ve belli ki bu hisler sadece olumlu değil. 1956 yılında tablo iki kez saldırıya uğradı. Bir kişi resme asit fışkırtarak zarar verirken, Bolivyalı bir turist de tabloya taş attı. O zamandan beri Mona Lisa kurşun geçirmez bir camın arkasında korunuyor. Bu önlem 2009 yılında resme kahve kupası atan bir kişiye karşı etkili oldu bile.

15 İŞİN SIRRI 'SFUMATO' EFEKTİ Şu ana dek sayısız bilim insanı ve sanat tarihçisi resmi inceledi ve ilginç bulgulara ulaştı. Mona Lisa'nın esrarengiz gülümsemesinin ardındaki gizem 2008'de çözüldü. Sfumato efekti ismi verilen teknikte da Vinci resmi birkaç ince katman halinde boyuyor ve böylece renkler iç içe geçip bulanık bir hal alıyor. Böylece resme, özellikle de yüz hatlarına zengin ancak kestirmesi zor bir hava katıyor.

16 UZUN TARİHÇE Mona Lisa tablosu Joseph Beuys'dan Andy Warhol'a kadar sayısız sanatçıyı çeşitli versiyonlarını yapmak için teşvik etti. 20'nci yüzyılın bir medya sembolü olarak kendini edebiyattan, müzik ve reklamcılığa kadar birçok mecranın içinde buldu. Bob Dylan bir keresinde tabloya atfen "Mona Lisa'nın sefil bir yaşam yolu olmalı, gülümsemesinden de bunu anlarsın" demişti.





17 MONA LİSA TABLOSUNUN DEĞERİ NE KADAR? Sanat eserlerine ve antikalara değer biçme uzmanı Elsa Gody, FranceTV televizyonuna verdiği mülakaatta "Louvre Müzesi bilet fiyatlarını ve Mona Lisa'yı belli bir süre içinde ziyaret edenleri hesaba katarak bir değer biçmek istersek tablonun fiyatı 2 milyar doları geçer" ifadelerini kullanmıştı.

18 Aynı işi yapan Pierre Blanchet ise "Böylesine mükemmel bir tablo için herhangi bir referans noktası belirlemek çok zor. Niçin 10 milyar dolar olmasın?" demişti

19 Tablonun şöhreti, mükemmel tekniği ve enderliğini hesaba katan ressam ve tarihçi Jacques Franck ise "1963'te Mona Lisa, sergilenmek üzere New York'a gönderilmişti ve bu, o dönem için çok büyük bir para olan 500 milyon franka patlamıştı. Şimdi bu miktarı yüzle çarpmalıyız. Bence 50 milyar eder, dolar euro fark etmez" demişti.

20 Franck "Ancak Mona Lisa'nın satılması çılgın hayaldir. Fiyatı ne kadar olursa olsun, Fransa'da eserlerle müzeler ayrılamaz. Dolayısıyla bu satış gerçekleşemez" ifadelerini kullanmıştı.