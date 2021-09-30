Murat 124 otonom araç oldu

DHA 30.09.2021 - 15:44 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 15:47
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan 6 öğrenci ile çeşitli okullarda eğitim gören 16 lise öğrencisinden oluşan 'Karaelmas' takımı, TÜBİTAK'ın sponsorluğunda hurda Murat 124 satın aldı.
Öğrenciler, aracı sürücüsüz ve elektrikli otomobile dönüştürmek için çalışmaya başladı.
Karaelmas Takımı Kaptanı BEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berat Cansız (23), TEKNOFEST'te gördükleri ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Aracın yapılma hikayesini anlatan Cansız "TÜBİTAK'ın desteğiyle hurda araç satın aldık. Mekanik ekip olarak üzerindeki bütün aksamları sökerek elektronik sistemleri bağladık. Bu sayede serçe elektrikli araç formuna dönüştü. Diğer arkadaşlarımız da otonom algoritmalarını geliştirdi. Bunları elektronik karta yükleyerek aracımızı sürücüsüz hareket ettirebilir hale getirdik" dedi.
Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'ın araçlarını incelemesinin çok önemli olduğunu belirten Cansız "Yarışma sürecinde ve fuar alanında dış konsepti nedeniyle aracımız büyük ilgi çekti. Bakanımız Mustafa Varank, savunma sanayii yetkilileri, Selçuk Bayraktar gibi kişiler aracımızla yakından ilgilendi. Sırf bizim aracımızı görmek için gelenler oldu'' diye konuştu.