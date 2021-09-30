Murat 124 otonom araç oldu

Zonguldak'ta 3 bin liraya alınan hurda Murat 124, otonom sürüşlü elektrikli araca dönüştürüldü. Üniversite ve lise öğrencilerinin TÜBİTAK'ın sponsorluğunda geliştirdikleri ve "Sercedes" ismini verdikleri araç, TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü.

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DHA 30.09.2021 - 15:44

Zonguldak'ta bir araya gelen lise ve üniversite öğrencileri 3 bin liraya aldıkları hurda Murat 124'ü otonom sürüşlü ve elektrikli bir araca dönüştürdü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan 6 öğrenci ile çeşitli okullarda eğitim gören 16 lise öğrencisinden oluşan 'Karaelmas' takımı, TÜBİTAK'ın sponsorluğunda hurda Murat 124 satın aldı. Öğrenciler, aracı sürücüsüz ve elektrikli otomobile dönüştürmek için çalışmaya başladı.

6 aylık proje kapsamında oluşturulan elektronik aksamlar, 2 aylık sürede araca montajlandı. Test sürüşleriyle 'Sercedes' adını verdikleri Murat 124, elektrikle çalışan araç haline dönüştürüldü.

Murat 124 ayrıca sürücü ve sürücüsüz çalışma haliyle otonom araç halini aldı. Öğrenciler, hazırladıkları araçla TEKNOFEST'teki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da araca binerek yakından inceledi. Festival alanının en ilgi çeken aracı olan dönüştürülmüş Murat 124, yarışmadan bir gün önce yaşadıkları teknik aksaklık nedeniyle dereceye giremedi.

Karaelmas Takımı Kaptanı BEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berat Cansız (23), TEKNOFEST'te gördükleri ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aracın yapılma hikayesini anlatan Cansız "TÜBİTAK'ın desteğiyle hurda araç satın aldık. Mekanik ekip olarak üzerindeki bütün aksamları sökerek elektronik sistemleri bağladık. Bu sayede serçe elektrikli araç formuna dönüştü. Diğer arkadaşlarımız da otonom algoritmalarını geliştirdi. Bunları elektronik karta yükleyerek aracımızı sürücüsüz hareket ettirebilir hale getirdik" dedi.

‘'ARACI GÖRMEK İÇİN FESTİVALE GELENLER OLDU’' Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'ın araçlarını incelemesinin çok önemli olduğunu belirten Cansız "Yarışma sürecinde ve fuar alanında dış konsepti nedeniyle aracımız büyük ilgi çekti. Bakanımız Mustafa Varank, savunma sanayii yetkilileri, Selçuk Bayraktar gibi kişiler aracımızla yakından ilgilendi. Sırf bizim aracımızı görmek için gelenler oldu'' diye konuştu.

Birçok kurum ve firma yetkililerinin aracı yakından incelediğini söyleyen Cansız, ''Bunlar pozitif anlamda daha iyisini yapmak için bize moral oldu. Yarışmada jüri testlerinden geçerek yarışmaya girmeye hak kazandık ancak yarışmadan bir gün öne yaşadığımız bir sıkıntı nedeniyle derece alamadık" dedi.

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