Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek!
ABD seçim yarışında son düzlüğe girildi. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris'in seçim yarışı devam ederken, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk, neden eski başkanı desteklediğini açıkladı. Trump'ın yeniden seçilmesinin Mars açısından kritik olduğunu belirten Musk, Trump yönetiminin uzay araştırmalarına daha fazla odaklanacağını savunarak, mevcut yönetimin uzay görevlerini zorlaştırdığını ifade etti.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde son düzlüğe girildi.
Elon Musk, Suudi Arabistan'daki Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi'nde, neden Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesini istediğini açıkladı.