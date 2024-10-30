Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek!

ABD seçim yarışında son düzlüğe girildi. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris'in seçim yarışı devam ederken, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk, neden eski başkanı desteklediğini açıkladı. Trump'ın yeniden seçilmesinin Mars açısından kritik olduğunu belirten Musk, Trump yönetiminin uzay araştırmalarına daha fazla odaklanacağını savunarak, mevcut yönetimin uzay görevlerini zorlaştırdığını ifade etti.

Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek! - 1

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde son düzlüğe girildi. 

Elon Musk, Suudi Arabistan'daki Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi'nde, neden Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesini istediğini açıkladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek! - 2

"TRUMP'IN OLDUĞU BEYAZ SARAY DAHA İYİMSER"

SpaceX'in sahibi milyarder Musk, Trump'ın başkan seçilmesinin Mars'ı kolonileştirme çabaları açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Musk, "Trump'ın olduğu bir Beyaz Saray'a , Trump'ın olmadığı bir Beyaz Saray'dan daha iyimser bakıyorum" dedi.

Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek! - 3

"İZİN ALMAK ROKET YAPMAKTAN DAHA ZOR"

Musk, eğer her şey planlandığı gibi giderse, SpaceX'in Mars'a ilk mürettebatlı görevini 2027'de başlatacağını ve iki yıl sonra Mars'a  ayak basılacağını öngördüğünü söyledi. Kamala Harris'in seçilmesi halinde hedefine ulaşamayacağını belirten Musk , mevcut Biden yönetiminin, SpaceX’in uzay görevlerini fırlatma sürecini zorlaştırdığını da iddia etti.

Musk, "Dev bir roket inşa etmektense fırlatma izni almak daha uzun sürüyor" diye devam etti.

Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek! - 4

Trump'ın uzay araştırmaları konusundaki politikalarının, hedefleriyle örtüştüğünü belirten Musk, Trump’ın başkanlığı döneminde uzay araştırmalarına odaklandığını belirtti.

Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek! - 5

Eski başkanın Aralık 2017'de imzaladığı Uzay Politikası Direktifi, Amerikalı astronotların Ay'a dönmesini ve orada kalıcı bir ortam oluşturmasını hedefleyerek, Mars'a insanlı görevler için temel oluşturmayı amaçlıyordu.

Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek! - 6

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Musk, Trump'ı resmi olarak destekledikten sonra kampanyasına önemli bağışlar yaparak onun en büyük finansal destekçilerinden biri haline geldi. Musk, Trump’ın başkan olması halinde kendi projeleri için daha elverişli bir ortam beklediğini ifade etti.

Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek! - 7

"TRUMP'A OY VERMEK MARS'A OY VERMEK"

Musk, aşırı düzenlemelerin SpaceX’in çok gezegenli bir medeniyet olma hedefini engellediğini vurgularken, Trump'a oy vermenin Mars'a oy vermek anlamına geldiğini savundu. Bu bağlamda, Musk’ın uzay keşiflerinin geleceği için Trump’ın liderliğini desteklemesi, kendi işlerinin geleceğiyle de doğrudan ilişkili olarak yorumlandı.

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