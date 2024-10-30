Musk nedenini açıkladı: Trump'a oy vermek Mars'a oy vermek demek!

"İZİN ALMAK ROKET YAPMAKTAN DAHA ZOR"

Musk, eğer her şey planlandığı gibi giderse, SpaceX'in Mars'a ilk mürettebatlı görevini 2027'de başlatacağını ve iki yıl sonra Mars'a ayak basılacağını öngördüğünü söyledi. Kamala Harris'in seçilmesi halinde hedefine ulaşamayacağını belirten Musk , mevcut Biden yönetiminin, SpaceX’in uzay görevlerini fırlatma sürecini zorlaştırdığını da iddia etti.



Musk, "Dev bir roket inşa etmektense fırlatma izni almak daha uzun sürüyor" diye devam etti.