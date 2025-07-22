Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın ilk Tesla Diner Drive-In lokantası Hollywood’da kapılarını açtı. Açılış günü onlarca hayranın akınına uğrayan ve Tesla teknolojileriyle donatılan restoranda Optimus adlı insansı robot, müşterilere mısır servisi yaptı.
Elon Musk’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Tesla Diner & Drive-In pazartesi günü Hollywood’da hayata geçti.
Açılış günü sabahın erken saatlerinden itibaren onlarca Tesla tutkunu sıraya girdi. Ancak lokantanın ne zaman açılacağına dair net bir bilgi verilmediği için bazı ziyaretçiler saatlerce dışarıda beklemek zorunda kaldı.