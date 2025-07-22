Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi

Tesise olan ilgi büyüktü. Sadece Los Angeles çevresinden değil, eyalet dışından da birçok kişi mekanı deneyimlemek için geldi. Aralarında dört Tesla sahibi olan Hammar ailesi gibi pek çok kişi, yeni açılan Supercharger istasyonlarını da kullanmak umuduyla sabah saatlerinde yola çıktı.