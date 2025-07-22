Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın ilk Tesla Diner Drive-In lokantası Hollywood’da kapılarını açtı. Açılış günü onlarca hayranın akınına uğrayan ve Tesla teknolojileriyle donatılan restoranda Optimus adlı insansı robot, müşterilere mısır servisi yaptı.

Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi - 1

Elon Musk’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Tesla Diner & Drive-In pazartesi günü Hollywood’da hayata geçti.

Açılış günü sabahın erken saatlerinden itibaren onlarca Tesla tutkunu sıraya girdi. Ancak lokantanın ne zaman açılacağına dair net bir bilgi verilmediği için bazı ziyaretçiler saatlerce dışarıda beklemek zorunda kaldı.

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Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi - 2

Hollywood’un işlek bir bölgesinde, eski bir Shakey’s Pizza şubesinin yerinde açılan lokanta, aynı zamanda açık hava sineması olarak hizmet veriyor. Mekanda, Tesla teknolojileri, Cybertruck temalı yemek kapları ve Musk’ın insansı robotu Optimus da yer alıyor.

Optimus, çatı katında patlamış mısır dağıtırken zaman zaman kalp şekli yapan el hareketleriyle dikkat çekti.

Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi - 3

ELEKTRİK SOSLU TESLA BURGER

Ünlü şef Eric Greenspan’in hazırladığı menüde waffle’lı kızarmış tavuk, ızgara peynir ve ton balıklı sandviç gibi klasiklerin yanı sıra “Elektrik Soslu Tesla Burger” gibi temalı yemekler bulunuyor. Fiyatlar 4 ila 15 dolar arasında değişiyor.

Açılışta ziyaretçileri patenli garsonlar karşıladı. Dev sinema ekranlarında ise 1960’ların Jetgiller çizgi dizisi gösterildi. Siparişler dijital kiosklar aracılığıyla verildi.

Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi - 4

Tesise olan ilgi büyüktü. Sadece Los Angeles çevresinden değil, eyalet dışından da birçok kişi mekanı deneyimlemek için geldi. Aralarında dört Tesla sahibi olan Hammar ailesi gibi pek çok kişi, yeni açılan Supercharger istasyonlarını da kullanmak umuduyla sabah saatlerinde yola çıktı.

Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi - 5

X’te (eski adıyla Twitter) 1,2 milyon takipçili Tesla Owners Silicon Valley hesabının kurucusu sabah erken saatlerde tesise gelerek açılışı bekleyenler arasındaydı.

Açılış öncesi yapılan lansman, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Optimus’un popcorn servisi ve uzay gemisi temalı tuvalet çok konuşuldu.

Musk'ın hayali gerçek oldu: Tesla Diner açıldı, hayranlar saatlerce sıra bekledi - 6

Ancak Musk’ın yemek sektörüne adım atması, herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Bazı Los Angeles’lı şefler, projeye dair şüphelerini The New York Times’a dile getirdi.

Musk ise açılış günü X hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla Diner’ın başarılı olması durumunda dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde ve Supercharger istasyonlarında yeni şubeler açmayı planladığını duyurdu.

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