Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede?

Elon Musk, dört yıl önce kendi Tesla otomobilini Uzay'a fırlattı. Mars'a düşmesi hedeflenen araç hesap hatası nedeniyle Kızıl Gegezen'e inememişti. Bu araç şimdi nerede?

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 14:31

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 1

"Yıldız Adam" lakaplı uzay giysisi giymiş bir mankenin oturtulduğu kiraz kırmızısı spor araba hala uzayda, güneşin etrafında yalnız, dikdörtgen bir yörüngede ilerliyor,

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 2

Mars'ın yörüngesi kadar uzağa seyahat ediyor ve diğer zamanlarda Dünya'nın yörüngesi kadar yakın.

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 3

Arabanın fırlatılması bilimsel bir yolculukta değil, bir denemenin tanıtımıydı.

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 4

Bu nedenle SpaceX'in sahte bir yüke ihtiyacı vardı. Bu yüzden kendi aracını seçti.

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 5

NASA'nın verilerini takip etmek için kullanan whereisroadster.com'a göre, araç Dünya'dan yaklaşık 376.5 milyon km ve Mars’tan yaklaşık 321 milyon km uzakta geziyor.

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 6

Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bir astronom olan Jonathan McDowell’a göre, araç muhtemelen hâlâ tek parça halinde.

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 7

Ancak büyük olasılıkla kozmosta yaptığı gezinti sırasında asteroitlerin küçüğü olan bazı meteoroidlere çarptı.

Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede? - 8

Web sitesine göre, araç son dört yılda yaklaşık 3.2 milyar kilometre yol kat etti ve çoğunlukla çorak, boşlukta güneş etrafında yaklaşık 2.6 tur tamamladı.

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