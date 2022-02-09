Musk'ın Uzay'a fırlattığı Tesla şimdi nerede?

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 14:31
"Yıldız Adam" lakaplı uzay giysisi giymiş bir mankenin oturtulduğu kiraz kırmızısı spor araba hala uzayda, güneşin etrafında yalnız, dikdörtgen bir yörüngede ilerliyor,
Mars'ın yörüngesi kadar uzağa seyahat ediyor ve diğer zamanlarda Dünya'nın yörüngesi kadar yakın.
Arabanın fırlatılması bilimsel bir yolculukta değil, bir denemenin tanıtımıydı.
Bu nedenle SpaceX'in sahte bir yüke ihtiyacı vardı. Bu yüzden kendi aracını seçti.
NASA'nın verilerini takip etmek için kullanan whereisroadster.com'a göre, araç Dünya'dan yaklaşık 376.5 milyon km ve Mars’tan yaklaşık 321 milyon km uzakta geziyor.
Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bir astronom olan Jonathan McDowell’a göre, araç muhtemelen hâlâ tek parça halinde.
Ancak büyük olasılıkla kozmosta yaptığı gezinti sırasında asteroitlerin küçüğü olan bazı meteoroidlere çarptı.
Web sitesine göre, araç son dört yılda yaklaşık 3.2 milyar kilometre yol kat etti ve çoğunlukla çorak, boşlukta güneş etrafında yaklaşık 2.6 tur tamamladı.