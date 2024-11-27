Musk'tan dev proje: Milyarlarca insana internet sağlayacak!

2,5 MİLYAR İNSAN İNTERNETE ERİŞEMİYOR

Öte yandan We Are Social'ın 2024 raporuna göre, dünya nüfusu 8 milyara ulaşırken, 2,5 milyar insanın internete erişimi bulunmuyor. İnternet erişimi en az olan bölge olarak ise Asya ve Afrika ülkeleri öne çıkıyor.



İnternete en az erişimi olan ülkeler listesine göre, 684 milyon kişi ile nüfusunun yüzde 48'i internete erişemeyen Hindistan zirvede yer alırken, 336 milyon kişi ile nüfusunun yüzde 24'ü internete erişemeyen Çin, 2. sırada yer alıyor. 132 milyon kişinin internete erişemediği Pakistan 3. sırada, 123 milyon kişinin erişim sorunu yaşadığı Nijerya 4. sırada yer aldı.



Listede 5. sırada yer alan Etiyopya'da 103 milyon kişi internete erişemezken, bu rakam ülkenin nüfusunun yüzde 81'inin internet sorunu yaşadığını gösteriyor. Böylece Etiyopya, oransal olarak bakıldığında listenin zirvesinde yer alıyor.