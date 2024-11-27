Musk'tan dev proje: Milyarlarca insana internet sağlayacak!
Dünyada 2,5 milyar insan hâlâ internete erişim sağlayamazken, Elon Musk'ın SpaceX şirketi büyük bir dönüşüm başlatıyor. Starlink’in yeni Direct to Cell uyduları, akıllı telefonları doğrudan uydu ağına bağlayarak, kırsal ve uzak bölgelerde bile kesintisiz internet sunmayı hedefliyor. Projenin, küresel iletişimde çığır açması bekleniyor.
Dünyada 2,5 milyar kişi internete erişim sağlayamazken, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Hücresel Bağlantı (Direct to Cell) uydularıyla telefonları direk uydu internetine bağlamayı amaçlıyor.