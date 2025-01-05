Musk’tan NASA'ya sert eleştiri: Ay dikkat dağıtıcı, hedefimiz Mars!

Uzmanlar tarafından NASA’nın Ay ve Mars arasında denge kurarak iki hedefe birden odaklanacağı bir yol haritası oluşturması olası görülüyor. Ancak bu yolculukta başarıya ulaşmak, yeni yönetimin uzay politikalarını nasıl şekillendireceği ve özel sektörle işbirliğinin nasıl bir rol oynayacağına bağlı olacak.