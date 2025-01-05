Musk’tan NASA'ya sert eleştiri: Ay dikkat dağıtıcı, hedefimiz Mars!
NASA, Artemis programıyla Ay'a insan göndermeyi hedeflerken, Elon Musk, Mars’a odaklanarak Ay’ın "dikkat dağıtıcı" olduğunu savundu. ABD'nin yeni yönetiminde söz sahibi olan SpaceX’in kurucusunun bu eleştirileri, ABD'nin uzay politikalarını etkileyebilir ve yeni bir stratejinin şekillenmesine yol açabilir şeklinde yorumlandı.
"SON DERECE VERİMSİZ"
NASA, Artemis misyonuyla insanlığı Ay'a geri döndürmeyi planlarken, Elon Musk'ın Mars odaklı vizyonu ve sert eleştirileri, uzay politikalarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.
Musk, son dönemde NASA’nın Artemis programını "son derece verimsiz" olarak nitelendirdi. Yaptığı bir paylaşımda, “Hayır, doğrudan Mars’a gidiyoruz. Ay dikkat dağıtıcı” ifadesini kullandı.