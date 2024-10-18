Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor

Bilim insanları, müzik dinlemenin ameliyat sonrası hastalarda iyileşmeyi hızlandırabileceğini söyledi. Araştırmacılar, müziğin kalp atış hızını dengeleyip, ağrıyı hafifletebileceğini ortaya koydu.

Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor - 1

Bilim insanları, müzik dinlemenin kalp atış hızını ve ağrıları azaltarak ameliyat sonrası iyileşmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, müzik ve müziğin ameliyat sonrası iyileşmedeki rolüne ilişkin mevcut çalışmaları gözden geçirdi.

3.736 çalışmadan oluşan listeyi, ağrı ve anksiyete gibi hasta sonuçlarının yanı sıra kalp atış hızı ve opioid kullanımı ölçümlerine ilişkin verileri içeren 35 araştırma makalesine indirdiler.

Analiz sonucunda bilim insanları, ister kulaklıkla ister hoparlörden olsun, ameliyat sonrası basit bir müzik dinleme eyleminin iyileşme sürecinde hastalar üzerinde "gözle görülür etkileri" olduğunu söylüyor.

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Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor - 2

Müzik dinleyen hastalar, ameliyattan sonraki gün ağrı ve anksiyete seviyelerinde önemli bir azalma olduğunu bildirdiler.

Yeni araştırmanın yazarlarından Shehzaib Raees, "Daha az acı çektiklerini kesin olarak söyleyemesek de, çalışmalar hastaların daha az acı çektiklerini algıladıklarını ortaya koydu" dedi.

Araştırmacılara göre ayrıca müzik dinlemeyenlere kıyasla yarıdan daha az morfin kullandılar.

Müzik dinlemeyenlere kıyasla hastalarda kalp atış hızının dakikada yaklaşık 4,5 daha az attığı da tespit edildi.

Bilim insanları, bir hastanın kalp atış hızını sağlıklı bir aralıkta tutmanın, oksijen ve besin maddelerinin vücutta iyi bir şekilde dolaşmasına izin vererek iyileşmeyi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor - 3

California Northstate Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Eldo Frezza, "Müzik, uyanma aşamasından normale dönüşe geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir ve bu geçişle ilgili stresi azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.

Araştırmacılar, meditasyonla karşılaştırıldığında müzik dinlemenin daha pasif bir deneyim olduğunu ve bazı hastalara daha uygun olabileceğini söylüyor.

Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor - 4

ACS Klinik Kongresi 2024'te sunulan araştırma sonuçları, müzik dinlerken kortizol seviyelerindeki azalmanın hastaların ağrılarını hafifletmede rol oynayabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar çalışmadaki hastaların ne kadar süre müzik dinledikleri gibi değişkenleri kontrol edemedikleri için henüz hakemli olan analizin bazı dezavantajları da vardı.

Bilim insanları, ameliyat sonrası ortamda müzik kullanımını değerlendirecek bir pilot programın konuya daha fazla ışık tutabileceğini umuyor.

Dr. Frezza, "Müziğin ameliyat sonrasında insanlara farklı şekillerde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz çünkü müzik rahatlatıcı olabilir ve tanıdık bir yerdeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlayabilir." dedi.

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