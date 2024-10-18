Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor

ACS Klinik Kongresi 2024'te sunulan araştırma sonuçları, müzik dinlerken kortizol seviyelerindeki azalmanın hastaların ağrılarını hafifletmede rol oynayabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar çalışmadaki hastaların ne kadar süre müzik dinledikleri gibi değişkenleri kontrol edemedikleri için henüz hakemli olan analizin bazı dezavantajları da vardı.

Bilim insanları, ameliyat sonrası ortamda müzik kullanımını değerlendirecek bir pilot programın konuya daha fazla ışık tutabileceğini umuyor.

Dr. Frezza, "Müziğin ameliyat sonrasında insanlara farklı şekillerde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz çünkü müzik rahatlatıcı olabilir ve tanıdık bir yerdeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlayabilir." dedi.