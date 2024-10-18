Müzik dinlemek, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor
Bilim insanları, müzik dinlemenin ameliyat sonrası hastalarda iyileşmeyi hızlandırabileceğini söyledi. Araştırmacılar, müziğin kalp atış hızını dengeleyip, ağrıyı hafifletebileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, müzik dinlemenin kalp atış hızını ve ağrıları azaltarak ameliyat sonrası iyileşmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.
Araştırmacılar, müzik ve müziğin ameliyat sonrası iyileşmedeki rolüne ilişkin mevcut çalışmaları gözden geçirdi.
3.736 çalışmadan oluşan listeyi, ağrı ve anksiyete gibi hasta sonuçlarının yanı sıra kalp atış hızı ve opioid kullanımı ölçümlerine ilişkin verileri içeren 35 araştırma makalesine indirdiler.
Analiz sonucunda bilim insanları, ister kulaklıkla ister hoparlörden olsun, ameliyat sonrası basit bir müzik dinleme eyleminin iyileşme sürecinde hastalar üzerinde "gözle görülür etkileri" olduğunu söylüyor.