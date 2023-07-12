Myvivoshop.com Yaz Festivali’ne davetlisiniz: 4700 TL'ye varan kazanç

vivo, online satış platformu myvivoshop.com’da tüketicilere sunduğu fırsat ve kampanyalarını V ve Y serilerindeki modellerini tercih edecek kullanıcılar için “Yaz Festivali” ile sürdürüyor. Yaz Festivali kampanyası kapsamında vivo V ve Y serilerinden seçecekleri akıllı telefonları 28 Temmuz tarihine kadar myvivoshop.com üzerinden satın almayı tercih eden kullanıcılar toplam 4.700 TL’ye varan farklı fırsatlar yakalayabiliyor.