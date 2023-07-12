Myvivoshop.com Yaz Festivali’ne davetlisiniz: 4700 TL'ye varan kazanç
Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo, online mağazası myvivoshop.com’da başlattığı “Yaz Festivali” ile, V ve Y serisi modellerini bu platformdan alan tüketicilere farklı oranlarda indirimler, hediye TWS 2 ANC kulaklıklar ve 1 yıl ek garanti ile birlikte 4.700 TL’ye varan kazanç fırsatı sunuyor.
vivo, online satış platformu myvivoshop.com’da tüketicilere sunduğu fırsat ve kampanyalarını V ve Y serilerindeki modellerini tercih edecek kullanıcılar için “Yaz Festivali” ile sürdürüyor. Yaz Festivali kampanyası kapsamında vivo V ve Y serilerinden seçecekleri akıllı telefonları 28 Temmuz tarihine kadar myvivoshop.com üzerinden satın almayı tercih eden kullanıcılar toplam 4.700 TL’ye varan farklı fırsatlar yakalayabiliyor.