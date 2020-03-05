NASA 10 bin katrilyon dolarlık proje için Elon Musk ile anlaştı



NASA, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon Heavy roketlerini kullanarak 10 bin katrilyon dolar (yaklaşık 62 bin katrilyon TL) göktaşına gideceğini duyurdu.

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ntv.com.tr 05.03.2020 - 11:37

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA uzay madenciliği için önemli bir adım attı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, NASA, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon Heavy roketlerini kullanarak 10 bin katrilyon dolar (yaklaşık 62 bin katrilyon TL) göktaşına gideceğini duyurdu.

Aynı habere göre, söz konusu göktaşına gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor.

Daily Mail’in aktardığına göre bu madenler gezegenimize getirilse dünyadaki her insanı milyarder yapabilir ve dünya ekonomisinin çökmesine sebebiyet verebilir.

Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise yaklaşık 75 trilyon dolar.

Mars ve Jüpiter arasında bulunan göktaşına gidecek uzay aracının Temmuz 2022’de Florida’daki Cape Canaveral araştırma merkezinden fırlatılması bekleniyor.

Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli.

Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor.

Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında 25143 Itokawa asteoidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti.

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