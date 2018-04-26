NASA 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor (Maaşı 100 bin TL)
ntv.com.tr
NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.
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1Geçtiğimiz haftalarda Mars'a göndereceği astronotlar için aradığı krıterler arasında esprili olmayı da sıralayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir iş ilanı ile gündemde.
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2NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.
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3Almanya'nın Köln kentindeki Uzay Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışma için 12'si kadın 12'si erkek olmak üzere 24 gönüllü seçilecek.
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Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: 24-55 yaşları arasında olmak, Almanca bilmek, herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak.
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NASA'NIN ASTRONOT ADAYLARINA SORDUĞU SORULAR
Peki NASA'nın astronot adaylarına sorduğu mülakat sorularını biliyor musunuz?
Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)’nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.
İşte o sorular...
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BÖLÜM 1: FİZİK
1. Eğer bir nesne hareket halindeyse, ne tür bir enerjiye sahiptir?
A. Metabolik enerji
B. Potansiyel enerji
C. Kinetik enerji
D. Manyetik enerji
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2. Einstein’ın ünlü denkleminde "c" sembolü hangisine denk gelmektedir?
A. Yük
B. Karbon
C. Işık hızı
D. Yoğunluk
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3. “Enerji” ile ilglili açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A. Yok edilebilir
B. Transfer edilebilir
C. Depolonabilir
D. Dağıtılabilir
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4. “Nebula” nedir?
A. Genç bir Güneş sistemi
B. Yıldız kümesi
C. Toz ve gaz bulutu
D. Bir tür kara delik
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BÖLÜM 2: MANTIK
5. Gezegen: Mars – Kumaş:?
A. Esnek
B. Kot
C. Pantolon
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6. Çocuklar “kreş” olarak tanımlanırsa, “ergenler”i hangisi karşılar?
A. Gençlik
B. Lise
C. Genç yetişkin
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7. Tehdit: Gürleme - ? : Gökkuşağı
A. Hava durumu
B. Uğursuz
C. Rengarenk
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8. “İlaç” ve “Hastalık” arasındaki ilişki hangisinde vardır?
A. Hukuk-Anarşi
B. Açlık-Susama
C. Sevgi-Hazine
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BÖLÜM 3: PSİKOLOJİK ALGI
9. Uzay istasyonunda yangın çıktığı zaman yapacağınız ilk şey nedir?
A. Oksijen maskesi takmak
B. Kontrol merkezini aramak
C. Yangını söndürmeye çalışmak
D. Yangın alarmı çalıştırmak ve bulunduğum yerden ayrılmak
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10. Bir asansörde tanımadığınız 10 kişi ile birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını düşünün. Böyle bir durumda ne yaparsınız?
A. Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yolun olup olmadığını araştırırım
B. Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur
C. En fazla stres yaratan insanları sakinlştirmeye çalışım
D. Oldukça yüksek bir sesle çığlık atarım
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11. Ay’a yapılan bir yolculuk esnasında, siz ve ekibinizin ana gemiden 320 km uzaklıkta kaza yaptığını ve buraya yürüyerek gitmek zorunda olduğunuzu farz edin. Böyle bir durumda, oksijen tankınız haricinde, yanınıza almanız gereken en önemli şey nedir?
A. Kibrit kutusu
B. Sinyal fişekleri
C. 20 litre su
D. İlk yardım çantası
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12. Mars’ta uzaylı hayatı olduğunu keşfettiniz ve gemiye buradaki yaşama dair bir örnek getirdiniz. Bundan sonra izlemeniz gereken yol nasıl olmalıdır?
A. Laboratuvarda test edilebilmesi için Dünya'ya gönderirim.
B. Mürettebatla temas etmemesi için örneği izole ederim.
C. Vakit kaybetmeden testlere başlarım
D. Kontrol merkezini ararım
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BÖLÜM 4: NASA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
13. NASA’nın hangi uzay mekiği uçuşuna 73 saniye kala patlamış ve olay sonucunda içinde bulunan tüm astronotlar ölmüştür?
A. Explorer
B. Challenger
C. Galileo
D. Saturn V
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14. Ay'a giderek başarıya ulaşan ilk Apollo görevi hangisiydi?
A. Apollo 10
B. Apollo 11
C. Apollo 12
D. Apollo 13
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15. NASA'nın sloganı nedir?
A. Yarının geleceği için
B. Sonsuzluğa ve ötesine
C. Hepimizin yararı için
D. İleriye ve yukarıya
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16. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aynı anda kaç astronot yaşayabilir?
A. 6
B. 10
C. 15
D. 20
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CEVAP ANAHTARI1. C
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232. C
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243. A
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254. C
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265. B
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276. B
-
287. C
-
298. A
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309. D
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3110. C
-
3211. C
-
3312. B ve A
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3413. B
-
3514. B
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3615. C
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3716. A