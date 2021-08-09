NASA 2026'da araç fırlatacak: Dünyadaki herkesi milyarder yapabilecek 10 bin katrilyon dolar değerindeki astreoide ilişkin yeni keşif

ÖNGEZEGEN NEDİR?

Öngezegen, yeni oluşmakta olan ve normal bir gezegenden küçük olan gezegenlere deniliyor. Küre şeklinde olan ön gezegenlerin çapları yaklaşık olarak 400–900 km arasında değişiyor.

Diğer kayalık veya buzlu cisimlerin aksine, Psyche 16'nın çoğunlukla demir ve nikelden oluştuğu düşünlüyor ve bu onu da asteroidin dünyadaki madencilik için katrilyonlarca dolar değerinde değerinde bir hazine haline getiriyor.