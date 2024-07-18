NASA, 459 milyon dolarlık Ay keşif projesini iptal etti

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) 459 milyon dolar harcayarak geliştirmeyi planladığı Ay keşif aracını maliyet aşımı ve projedeki gecikme nedeniyle iptal etti.

NASA, 459 milyon dolarlık Ay keşif projesini iptal etti - 1

NASA, Ay keşif aracı VIPER'ı maliyet aşımı ve projede yaşanan gecikmeler nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, 459 milyon dolarlık Ay keşif projesini iptal etti - 2

AFP'nin haberine göre, ABD'li uzay ajansının bu projeyi iptal etmesiyle birlikte Ay keşif programı için önemli bir gerileme yaşadığı kaydedildi.

NASA, 459 milyon dolarlık Ay keşif projesini iptal etti - 3

Volatiles Investigating Polar Exploration Rover'ın (VIPER) amacı buz ve diğer kaynakları aramak için Ay'ın güney kutbunu keşfetmekti.

Proje, daha sonra Artemis programı kapsamında Amerikalı astronotlar tarafından planlanan mürettebat görevlerinin önünü açmayı amaçlıyordu.

NASA, 459 milyon dolarlık Ay keşif projesini iptal etti - 4

"BİRÇOK GÖREVİ ETKİLEYECEKTİ"

NASA'nın bilim misyonu direktörlüğünün yardımcı yöneticisi Nicky Fox, "Bu tür kararlar hiçbir zaman kolay değildir. Ancak bu durumda, VIPER için öngörülen kalan harcamalar, diğer birçok görevi ya iptal etmek ya da aksatmak zorunda kalmamıza neden olacaktı." ifadelerini kullandı.

Gezginin başlangıçta Ay'ın milyarlarca yıllık buz rezervlerinin depolandığı gölgeli kraterlerine girme umuduyla 2023 yılında fırlatılması planlanmıştı.

2022 yılında ise NASA, bir kamu-özel girişimi olan yeni Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında Pittsburgh merkezli bir şirket olan Astrobotic tarafından sağlanan Griffin iniş aracının uçuş öncesi testleri için fırlatmayı 2024 yılının sonlarına erteledi.

MALİYETİ 600 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Ardından Aracın fırlatma tarihi yine Eylül 2025'e ertelendi ve proje maliyeti 609,6 milyon dolara yükseldi.

Maliyet aşımı olmasıyla birlikte NASA, projenin iptal edildiğini açıkladı.

Kearns, NASA'nın bir anlaşmaya varıp varamayacağına bağlı olarak gezginin kısmen ya da tamamen gelecekteki görevlerde yeniden kullanılma olasılığının hala mevcut olduğunu söyledi.

NASA, 459 milyon dolarlık Ay keşif projesini iptal etti - 5

ABD, ÇİN'İN GERİSİNDE KALMADI

Kearns'e göre ABD uzay rekabeti açısından Çin'in gerisinde kalmış değil.

Kearns, "Çin'in ulusal uzay ajansını çok başarılı görünen Chang'e-6 görevi için kutluyoruz. ABD'de daha sağlam bir bilim programına ve daha sağlam bir Ay'a iniş kabiliyetine sahip olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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