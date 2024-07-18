NASA, 459 milyon dolarlık Ay keşif projesini iptal etti

"BİRÇOK GÖREVİ ETKİLEYECEKTİ"

NASA'nın bilim misyonu direktörlüğünün yardımcı yöneticisi Nicky Fox, "Bu tür kararlar hiçbir zaman kolay değildir. Ancak bu durumda, VIPER için öngörülen kalan harcamalar, diğer birçok görevi ya iptal etmek ya da aksatmak zorunda kalmamıza neden olacaktı." ifadelerini kullandı.

Gezginin başlangıçta Ay'ın milyarlarca yıllık buz rezervlerinin depolandığı gölgeli kraterlerine girme umuduyla 2023 yılında fırlatılması planlanmıştı.

2022 yılında ise NASA, bir kamu-özel girişimi olan yeni Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında Pittsburgh merkezli bir şirket olan Astrobotic tarafından sağlanan Griffin iniş aracının uçuş öncesi testleri için fırlatmayı 2024 yılının sonlarına erteledi.

MALİYETİ 600 MİLYON DOLARA ÇIKTI



Ardından Aracın fırlatma tarihi yine Eylül 2025'e ertelendi ve proje maliyeti 609,6 milyon dolara yükseldi.

Maliyet aşımı olmasıyla birlikte NASA, projenin iptal edildiğini açıkladı.

Kearns, NASA'nın bir anlaşmaya varıp varamayacağına bağlı olarak gezginin kısmen ya da tamamen gelecekteki görevlerde yeniden kullanılma olasılığının hala mevcut olduğunu söyledi.