NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti

METAN GAZI NEDİR?

Doğal gazın ana bileşenlerinden biri olan metan gazı, petrol ve gaz sondajlarından ve fosil yakıtları taşıyan boru hatlarından sızabiliyor, çöpler ve tarımsal uygulamaların yanı sıra gaz çıkaran ineklerden de kaynaklanabiliyor.