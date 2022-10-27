NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünya çapında benzeri görülmemiş seviyelerde atmosfere metan pompalayan 50'den fazla "süper yayıcı'" bölge belirledi. En kirletici ülkelerin Türkmenistan, İran, Meksika ve ABD olduğu görüldü. Yeni ölçülen metan noktaları, petrol ve gaz tesislerininin yanı sıra büyük çöp sahaları içeriyor.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 1

NASA'nın açıklamasına göre, Dünya Yüzeyi Mineral Toz Kaynak Araştırması'nın (EMIT) temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonuna üs kurmasından bu yana Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da "süper yayıcılar" tespit edildi.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 2

NASA, en yüksek miktarda metan yayan ülkelerin Türkmenistan, İran, Meksika ve ABD olduğunu açıkladı.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 3

NASA Başkanı Bill Nelson, "Metan gazı emisyonlarını dizginlemek, küresel ısınmayı sınırlamanın anahtarıdır. 

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 4

Bu heyecan verici yeni gelişme, araştırmacıların yalnızca metan sızıntılarının nereden geldiğini daha iyi belirlemesine yardımcı olmanın yanı sıra onların hızlı şekilde nasıl ele alınabilecekleri konusunda fikir veriyor" dedi.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 5

Nelson, araştırmanın EMIT'in güçlü sera gazını tespit etmek ve onu kaynağında durdurmak için "kritik bir araç" olduğunu kanıtladığını belirtti.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 6

"Süper yayıcılar"; fosil yakıt, atık veya tarım sektörlerinde yüksek oranlarda metan yayan tesisler, ekipman ve diğer altyapılardan oluşuyor.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 7

METAN GAZI NEDİR?

Doğal gazın ana bileşenlerinden biri olan metan gazı, petrol ve gaz sondajlarından ve fosil yakıtları taşıyan boru hatlarından sızabiliyor, çöpler ve tarımsal uygulamaların yanı sıra gaz çıkaran ineklerden de kaynaklanabiliyor.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 8

Metan gazı, insan kaynaklı iklim krizine karbondioksitten sonra en büyük ikinci katkıyı sağlıyor. Bu yüzden metan gazıyla mücadele dünyanın geleceği için çok büyük bir önem taşıyor.

NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 9
NASA, 50'den fazla metan süper yayıcı bölge tespit etti - 10

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER