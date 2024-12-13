NASA açıkladı: Başka gezegendeki ilk hava aracı kazasının ayrıntıları belli oldu
NASA, Mars'ın ince atmosferinde uçmanın mümkün olmadığını göstermek için tasarladığı Ingenuity helikopterinin neden düştüğünü açıkladı.
NASA, Mars'ta gerçekleşen ilk hava aracı kazasının nedenlerini ortaya koydu. 2021'de Mars’a inen NASA helikopteri Ingenuity, başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçmişti.
Başlangıçta sadece 30 gün içinde 5 uçuş yapması planlanan Ingenuity, beklenenden çok daha iyi bir performans göstererek yaklaşık 3 yıl boyunca Kızıl Gezegen'de görev yaptı ve önemli veriler sağladı.