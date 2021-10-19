NASA açıkladı: Dünya’ya devasa bir asteroid çarpınca neler yapılacak?

DAHA ÖNCE ŞEHİRLERİ YOK EDECEĞİNİ İNANILIYORDU

Diğer taraftan gök bilimcileri, önceden, büyük bir asteroidin parçalansa bile, bazı parçaların şehirleri yok edeceğini ve kitlesel bir yıkıma neden olacağına inanıyordu. Mayıs ayında NASA tarafından finanse edilen simüle edilmiş çalışmalar, Dünya'ya çarpmadan altı ay önce bile dev nir gök taşına nükleer bomba fırlatmanın onu etkisiz hale getiremeyeceğini göstermişti.