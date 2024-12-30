NASA açıkladı: Vesta'nın gizemli çukurları nasıl oluştu?

Vesta, yüzeyi derin oluklarla dolu olan dev bir asteroit ve yıllarca bilim insanları, bu çukurların meteor çarpmaları ya da sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan kuru enkaz akışlarıyla oluştuğunu düşünüyordu.

Ancak NASA'nın son araştırmalarına göre, Vesta’daki bu derin kanalların, meteor çarpmaları sonucu yer yüzeyine çıkan tuzlu suyun akışlarıyla şekillenmiş olmasının daha olası olduğunu ortaya koydu.