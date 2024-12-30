NASA açıkladı: Vesta'nın gizemli çukurları nasıl oluştu?
NASA'nın Dawn görevi, Asteroit Kuşağı'nın ikinci büyük gök cismi Vesta’daki gizemli çukurların nasıl oluştuğuna dair önemli bir keşif yaptı. Araştırmaya göre, Vesta'daki oluklar meteor çarpmalarının tetiklediği tuzlu su akışlarıyla oluşmuş olabilir.
Güneş sistemimizin en büyük asteroitlerinden biri olan Vesta'daki gizemli cukurlar, meteor çarpmalarının tetiklediği ani tuzlu su akışlarının sonucunda oluşmuş olabilir.
NASA'nın Dawn görevi ve yeni yapılan laboratuvar deneyleri, bu teoriyi güçlendiren önemli bulgular ortaya koydu.