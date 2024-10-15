NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında!

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ABD'deki Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden ve çalışmanın yazarlarından Benjamin J. Shappee, bulguları şu şekilde özetledi.

"Üç katlık bir değişim, yaz mevsiminde Alaska'nın Anchorage kentiyle, 10 dakika içinde güneş yanığına maruz kalınan Honolulu arasındaki UV farkıyla aynı." Bilim insanları, kırmızı cücelerdeki bu tehlikeli patlamaların nedenini henüz tam olarak bilmiyor ve daha fazla gözlem ve veri toplayarak bu olayları daha iyi anlamayı hedefliyor.