NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında!

NASA, bugüne kadar potansiyel yaşama elverişli olduğunu düşündüğü gezegenelerin büyük bir tehlike altında olduğunu açıkladı. GALEX teleskobunun verilerinden analiz edilen bilgilere göre, M-tipi olarak adlandırılan yıldızların etrafındaki gezegenlerin yaşam potansiyeli sanılandan çok daha düşük. Araştırmalar, bu yıldızlarda meydana gelen güçlü ultraviyole patlamaların potansiyel yaşamı tehdit edebileceğini ortaya koydu.

NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında! - 1

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yaşama ev sahipliği yapma potansiyeli taşıyan gezegenlerin büyük bir tehlike altında olduğunu açıkladı.

Evrendeki en yaygın yıldız türü M tipi yıldızlar (daha çok kırmızı cüceler olarak bilinirler) oldukça sönük olmalarıyla bilinir. Güneş’in yüzde 10 ila yüzde 20’si kadar ağırlığa sahiplerdir. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında! - 2

YAŞAM POTANSİYELİ TARTIŞILMAYA BAŞLADI

Bilim insanları, kırmızı cücelerin nispeten daha düşük yüzey sıcaklıklarına sahip olmaları ve evrende çok yaygın bulunmaları nedeniyle, bu yıldızların etrafındaki gezegenlerde yaşamın var olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordu. Ancak son araştırmalar, bu varsayımı sorgulamaya başladı.

NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında! - 3

SANILANDAN DAHA DÜŞÜK

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı hakemli dergide yayımlanan bir araştırmaya göre, kırmızı cüce yıldızların etrafındaki gezegenlerin yaşama uygun koşullara sahip olma ihtimali sanılandan çok daha düşük olabilir.

NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında! - 4

GALEX VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, NASA'nın 2013 yılında görevine son verdiği GALEX uzay teleskobunun 10 yıl boyunca topladığı verileri inceledi. GALEX, yakın ve uzak ultraviyole dalga boylarında gökyüzünü tarayarak kapsamlı gözlemler gerçekleştirmişti. Yaklaşık 300 bin yıldızın gözlemleri analiz edilerek kırmızı cücelerdeki patlamalar üzerine yoğunlaşıldı.

NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında! - 5

UV RADYASYONU YAŞAMI TEHDİT EDEBİLİR 

Bilgisayar modelleri kullanarak yapılan analizler sonucunda, bu yıldızların sanılandan çok daha yüksek uzak-ultraviyole (uzak-UV) radyasyon seviyelerinde patlamalar yapabildiği keşfedildi.

Bu patlamaların, kırmızı cücelerin etrafındaki gezegenlerin yaşanabilirlik potansiyelini ciddi şekilde düşürdüğü belirtildi. Patlamalar sırasında yayılan ultraviyole radyasyon, gezegenlerin atmosferini aşındırarak canlıların oluşumunu engelleyebilir. Araştırmaya göre, bu uzak-UV patlamaları düşünüldüğünden üç kat daha güçlü olabilir.

NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında! - 6

KAYNAĞI BİLİNMİYOR

ABD'deki Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden ve çalışmanın yazarlarından Benjamin J. Shappee, bulguları şu şekilde özetledi. 

"Üç katlık bir değişim, yaz mevsiminde Alaska'nın Anchorage kentiyle, 10 dakika içinde güneş yanığına maruz kalınan Honolulu arasındaki UV farkıyla aynı." Bilim insanları, kırmızı cücelerdeki bu tehlikeli patlamaların nedenini henüz tam olarak bilmiyor ve daha fazla gözlem ve veri toplayarak bu olayları daha iyi anlamayı hedefliyor.

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