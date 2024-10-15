NASA açıkladı: Yaşam potansiyeli taşıyan gezegenler büyük tehlike altında!
NASA, bugüne kadar potansiyel yaşama elverişli olduğunu düşündüğü gezegenelerin büyük bir tehlike altında olduğunu açıkladı. GALEX teleskobunun verilerinden analiz edilen bilgilere göre, M-tipi olarak adlandırılan yıldızların etrafındaki gezegenlerin yaşam potansiyeli sanılandan çok daha düşük. Araştırmalar, bu yıldızlarda meydana gelen güçlü ultraviyole patlamaların potansiyel yaşamı tehdit edebileceğini ortaya koydu.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yaşama ev sahipliği yapma potansiyeli taşıyan gezegenlerin büyük bir tehlike altında olduğunu açıkladı.
Evrendeki en yaygın yıldız türü M tipi yıldızlar (daha çok kırmızı cüceler olarak bilinirler) oldukça sönük olmalarıyla bilinir. Güneş’in yüzde 10 ila yüzde 20’si kadar ağırlığa sahiplerdir.