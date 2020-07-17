NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı?

Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan ilginç bir açıklama geldi.

ntv.com.tr

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 1

Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde “burçlar değişti” iddiası yeniden gündeme geldi.  Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor.  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 2

"Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor.  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 3

Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 4

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 5
Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...
NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 6

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 7

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 8

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 9

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 10

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 11

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 12

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 13

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 14

YAY: 17 Aralık-20 Ocak  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 15

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 16

KOVA: 16 Şubat-11 Mart  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 17

BALIK: 11 Mart-18 Nisan  

  

NASA açıkladı: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 18
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

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