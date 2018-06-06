NASA açıklaması: Mars yüzeyinde organik moleküller içeren 3 buçuk milyar yaşında bir kaya bulundu

Bilim insanları, yeni bulgularının Mars’taki antik bir yaşamın kanıtı olarak değerlendirilebileceğini ancak durumun Kızıl Gezegen’de bir zamanlar hayat olduğundan mı yoksa daha sıradan bir jeolojik süreçten mi kaynaklandığını henüz açıklayamadıklarını söyledi.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Güneş Sistemi Keşif Bölümü'nün yöneticisi Paul Mahaffy, “Yaşam arayışında temel olan organik bileşikler arayışımızı büyük ölçüde genişlettik” derken, NASA Genel Merkezi'ndeki Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, “Bu yeni bulgularla Mars, yaşam kanıtlarını aramaya devam etmemizi söylüyor. Devamlı ve planlı görevlerimizin Kızıl Gezegen'deki daha nefes kesici keşiflerin kilidini açacağından eminim" açıklamasını yaptı.