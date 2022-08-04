NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak?

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 12:56
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA)'nın yaklaşan Artemis misyonları için insanları Ay’a ve sonrası Mars'a göndermek için eğitim alacak 18 astronot arasında dokuz kadın yer alıyor. Uzay ajansı, 2025’e kadar Ay’a iniş yapmayı hedefliyor ve bu sefer yolculuğu sadece erkekler yapmayacak.
NASA'nın yeni açıkladığı astronot grubu şimdiye kadar bir araya getirdiği en çeşitli yetenek ve deneyimlere sahip ekipler arasında yer alıyor. Listede, dördü uzay uçuşu deneyimi olan dokuz erkek ve beşi daha önce uzaya giden dokuz kadın bulunuyor.
Bununla birlikte NASA, Artemis programının ilk kadını Ay’a indireceğini söz verdi.
İşte henüz görevleri belirlenmemiş dokuz aday:
Yaş: 34
Uzayda geçirdiği süre: 176 gün, 2 saat ve 39 dakika
Mesleği: Elektrik ve nükleer fizik mühendisi
Yaş: 43
Uzayda geçirdiği süre: 328 gün, 13 saat ve 58 dakika
Mesleği: Elektrik mühendisi
Yaş: 45
Uzayda geçirdiği gün: O gün
Mesleği: Mekanik mühendisi
Yaş: 43
Uzayda geçirdiği süre: 203 gün, 15 saat ve 16 dakika
Mesleği: Mekanik ve havacılık mühendisi, eski Irak ve Afganistan savaşları gazisi
Yaş: 45
Uzayda geçirdiği süre: 204 gün, 15 saat ve 19 dakika
Mesleği: Deniz biyolojisi alanında doktoraya sahip ve profesyonel dalgıç
Yaş: 39
Uzayda geçirdiği süre: 0 gün
Mesleği: Havacılık ve IT mühendisi
Yaş: 43
Uzayda geçirdiği süre: 300 gün, 1 saat ve 31 dakika
Mesleği: Salgın hastalıklar ve kanser mikobiyolojisi uzmanı
Yaş: 34
Uzayda geçirdiği süre: Halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapıyor.
Mesleği: Jeoloji mühendisi
Yaş: 55
Uzayda geçirdiği süre: 42 gün, 23 saat ve 46 dakika
Mesleği: Havacılık mühendisi
Diğer taraftan, bu 9 kadına ek olarak, dokuz erkek de Artemis ekibine katıldı.
Ekibin erkek üyelerinin isimleri ise şu şekilde: Joe Acaba, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Woody Hoburg, Jonny Kim, Kjell Lindgren, Frank Rubio, Scott Tingle.