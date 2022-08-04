NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak?

Neil Armstrong'un "İnsan için küçük bir adım, insanlık için dev bir adım" şeklindeki ölümsüz sözleriyle Ay'da ilk kez yürümesinin üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçti. Armstrong’u 11 Amerikalı daha izledi, ancak hepsi erkekti. Amerikan Uzay ve Havacılık (NASA) şimdi 2025 yılında kadar ilk kadını Ay’a indirmeyi planladığını açıklayarak yarısı kadınlardan oluşan 18 kişilik Artemis misyonu ekibini açıkladı. Kadın üyeler arasında bilim insanları ve mühendislerin yanı sıra, Irak ve Afganistan'da savaşmış bir deniz gazisi ile bir dalgıç da var.

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 12:56

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 1

Amerikan ve Havacılık Dairesi (NASA)'nın yaklaşan Artemis misyonları için insanları Ay’a ve sonrası  Mars'a göndermek için eğitim alacak 18 astronot arasında dokuz kadın yer alıyor. Uzay ajansı, 2025’e kadar Ay’a iniş yapmayı hedefliyor ve bu sefer yolculuğu sadece erkekler yapmayacak.

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 2

NASA'nın yeni açıkladığı astronot grubu şimdiye kadar bir araya getirdiği en çeşitli yetenek ve deneyimlere sahip ekipler arasında yer alıyor. Listede, dördü uzay uçuşu deneyimi olan dokuz erkek ve beşi daha önce uzaya giden dokuz kadın bulunuyor.

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 3

Bununla birlikte NASA, Artemis programının ilk kadını Ay’a indireceğini söz verdi.

İşte henüz görevleri belirlenmemiş dokuz aday:

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 4

KAYLA BARON

Yaş: 34

Uzayda geçirdiği süre: 176 gün, 2 saat ve 39 dakika

Mesleği: Elektrik ve nükleer fizik mühendisi

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 5

CHRISTINA KOCH

Yaş: 43

Uzayda geçirdiği süre: 328 gün, 13 saat ve 58 dakika

Mesleği: Elektrik mühendisi

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 6

NICOLE MANN

Yaş: 45

Uzayda geçirdiği gün: O gün

Mesleği: Mekanik mühendisi

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 7

ANNE MCLAİN

Yaş: 43

Uzayda geçirdiği süre: 203 gün, 15 saat ve 16 dakika

Mesleği: Mekanik ve havacılık mühendisi, eski Irak ve Afganistan savaşları gazisi

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 8

JESSICA MEIR

Yaş: 45

Uzayda geçirdiği süre: 204 gün, 15 saat ve 19 dakika

Mesleği: Deniz biyolojisi alanında doktoraya sahip ve profesyonel dalgıç

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 9

JASMIN MOGHBELI

Yaş: 39

Uzayda geçirdiği süre: 0 gün 

Mesleği: Havacılık ve IT mühendisi

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 10

KATE RUBINS

Yaş: 43

Uzayda geçirdiği süre: 300 gün, 1 saat ve 31 dakika

Mesleği: Salgın hastalıklar ve kanser mikobiyolojisi uzmanı

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 11

JESSIKA WATKINS

Yaş: 34

Uzayda geçirdiği süre: Halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapıyor.

Mesleği: Jeoloji mühendisi

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 12

STEPHANIE WILSON

Yaş: 55

Uzayda geçirdiği süre: 42 gün, 23 saat ve 46 dakika

Mesleği: Havacılık mühendisi

NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak? - 13

Diğer taraftan, bu  9 kadına ek olarak, dokuz erkek de Artemis ekibine katıldı.

Ekibin erkek üyelerinin isimleri ise şu şekilde:  Joe Acaba, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Woody Hoburg, Jonny Kim, Kjell Lindgren, Frank Rubio, Scott Tingle.

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