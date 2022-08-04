NASA adayları açıkladı: Ay'da yürüyen ilk kadın kim olacak?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA)'nın yaklaşan Artemis misyonları için insanları Ay’a ve sonrası Mars'a göndermek için eğitim alacak 18 astronot arasında dokuz kadın yer alıyor. Uzay ajansı, 2025’e kadar Ay’a iniş yapmayı hedefliyor ve bu sefer yolculuğu sadece erkekler yapmayacak.