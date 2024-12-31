NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı
NASA, Güney Atlantik Anomalisi adı verilen ve manyetik alanın zayıfladığı bölge için alarma geçti. Çukurun manyetik alanındaki zayflama Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’ya yaklaşmasına neden oluyor. Alçak yörüngedeki uydular için risk teşkil eden bu durum, kısa devrelere ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Araştırmalar, bu bölgenin genişleyip zayıflamaya devam ettiğini ve iki lob şeklinde ayrıldığını gösteriyor.
ENDİŞE YARATTI
NASA, Güney Amerika ile Güneybatı Afrika arasında uzanan Dünya'nın manyetik alanındaki bir "çukur"u takip ediyor.
Güney Atlantik Anomalisi olarak adlandırılan ve manyetik alanın daha düşük yoğunluklu olduğu bu bölge, yıllardır araştırmacıları endişelendiriyor.