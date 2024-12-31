NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı

NASA, Güney Atlantik Anomalisi adı verilen ve manyetik alanın zayıfladığı bölge için alarma geçti. Çukurun manyetik alanındaki zayflama Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’ya yaklaşmasına neden oluyor. Alçak yörüngedeki uydular için risk teşkil eden bu durum, kısa devrelere ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Araştırmalar, bu bölgenin genişleyip zayıflamaya devam ettiğini ve iki lob şeklinde ayrıldığını gösteriyor.

NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı - 1

ENDİŞE YARATTI

NASA, Güney Amerika ile Güneybatı Afrika arasında uzanan Dünya'nın manyetik alanındaki bir "çukur"u takip ediyor.

Güney Atlantik Anomalisi olarak adlandırılan ve manyetik alanın daha düşük yoğunluklu olduğu bu bölge, yıllardır araştırmacıları endişelendiriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı - 2

MANYETİK ÇUKURUN GÖREVİ NEDİR?

NASA’ya göre Dünya'nın manyetik alanı, gezegenin etrafında koruyucu bir kalkan görevi görüyor ve Güneş'ten gelen yüklü parçacıkları geri püskürtüp hapsediyor.

Ancak anomali içindeki zayıflamış manyetik alan, bu parçacıkların normalden daha yakına, Dünya'nın yüzeyine doğru inmesine izin veriyor.

Bu bölge, NASA'nın alçak yörüngedeki uyduları ve buradan geçen uzay araçları için tehlike oluşturabiliyor.

NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı - 3

Ajans, bir uydu yüksek enerjili bir proton tarafından vurulduğunda kısa devre yapabileceğini ve geçici olarak arızalanabileceğini belirtti.

Kritik bir bileşenin vurulması durumunda ise kalıcı hasar meydana gelebilir.

NASA, uydularını kaybetmemek için, anomali üzerinden geçerken hayati olmayan bileşenleri kapatıyor.

Bazı araştırmacılar bu durumu "çukur" olarak tanımlıyor.

NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı - 4

Ajans, son yıllarda yapılan gözlemlerin bu bölgenin genişlediğini ve zayıflamaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

2020 yılında araştırmacılar, bu bölgenin iki ayrı lob halinde ayrıldığını ve NASA'nın uydu görevleri için daha fazla sorun yarattığını keşfettiler.

NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı - 5

Afrika’nın 2900 km altında bulunan yoğun kaya rezervuarının, alanın oluşumunu bozarak bu zayıflama etkisine neden olduğu düşünülüyor.

2020'de yapılan bir çalışma, bu tuhaf fenomenin Dünya'yı 11 milyon yıl önce etkilemiş olabilecek tekrar eden bir manyetik olay olabileceğini öne sürdü.

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