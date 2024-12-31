NASA alarma geçti: Manyetik çukur endişe yarattı

MANYETİK ÇUKURUN GÖREVİ NEDİR?

NASA’ya göre Dünya'nın manyetik alanı, gezegenin etrafında koruyucu bir kalkan görevi görüyor ve Güneş'ten gelen yüklü parçacıkları geri püskürtüp hapsediyor.

Ancak anomali içindeki zayıflamış manyetik alan, bu parçacıkların normalden daha yakına, Dünya'nın yüzeyine doğru inmesine izin veriyor.

Bu bölge, NASA'nın alçak yörüngedeki uyduları ve buradan geçen uzay araçları için tehlike oluşturabiliyor.