NASA alarma geçti: Uzayda mahsur kalan astronotlar gizemli sesler duyduğunu bildirdi

Boeing'in Starliner kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) teknik sorunlar yaşarken, kapsülden gelen tuhaf sesler astronotları alarma geçirdi. NASA Starliner kapsülündeki ürpertici sesin kaynağını açıkladı.

NASA alarma geçti: Uzayda mahsur kalan astronotlar gizemli sesler duyduğunu bildirdi - 1

"GARİP BİR SES GELİYOR"

Teknik sorunlarla boğuşan ve astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan Boeing'in Starliner kapsülü Cumartesi günü çok tuhaf sesler çıkararak astronotları alarma geçirdi.

NASA astronotu Butch Wilmore telsizle görev kontrol merkezine "Starliner hakkında bir sorum var. Hoparlörden garip bir ses geliyor... Bunu neyin yaptığını bilmiyorum." dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA alarma geçti: Uzayda mahsur kalan astronotlar gizemli sesler duyduğunu bildirdi - 2

"ALIŞILMADIK BİR SES"

Yayınlanan bir kayıtta ortaya çıktığı üzere ses, kenetlenmiş modülden geliyordu ve sonar pinglerine güçlü bir benzerlik taşıyordu.

Eski ISS astronotu Chris Hadfield, X'te (eski adıyla Twitter) bunun bir uzay aracında duymak için alışılmadık bir ses olduğunu söyledi.

Kapsülün ne kadar sorunlu olduğu göz önüne alındığında, bu ses biraz endişe vericiydi.

NASA'DAN AÇIKLAMA

Şu anda Starline itici sorunları ve helyum sızıntıları nedeniyle NASA astronotu Sunita Williams ile birlikte mahsur kalan Wilmore, NASA'dan sesin kaynağını araştırmasını talep etti.

NASA sonuca ulaştı ve ses neyse ki endişelenecek bir şey olmadığını açıkladı.

NASA alarma geçti: Uzayda mahsur kalan astronotlar gizemli sesler duyduğunu bildirdi - 3

NASA, Space News'ten Jeff Foust'a gönderdiği e-postada şunları söyledi:

"Boeing'in Starliner uzay aracındaki bir hoparlörden gelen ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki NASA astronotu Butch Wilmore tarafından duyulan titreşimli ses kesildi. Hoparlörden gelen geri bildirim, uzay istasyonu ile Starliner arasındaki bir ses konfigürasyonunun sonucuydu,"

Uzay istasyonu ses sistemi karmaşıktır, birden fazla uzay aracı ve modülün birbirine bağlanmasına izin verir ve gürültü ve geri bildirim yaşanması yaygındır.

Mürettebattan iletişim sisteminden kaynaklanan sesler duyduklarında görev kontrol ile irtibata geçmeleri istenir.

Wilmore'un bildirdiği hoparlör geri bildiriminin mürettebat, Starliner ya da istasyon operasyonları üzerinde teknik bir etkisi yoktur, buna Starliner'ın 6 Eylül Cuma gününden önce istasyondan ayrılmaması da dahildir."

NASA alarma geçti: Uzayda mahsur kalan astronotlar gizemli sesler duyduğunu bildirdi - 4

DÜNYA'YA DÖNÜŞ ŞUBAT 2025'TE

Wilmore ve Williams, Şubat 2025'te Dünya'ya dönmesi planlanan 71/72 seferinin resmi üyeleri olarak çalışacakları ISS'de mahsur kalmaya devam edecekler.

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