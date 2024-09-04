NASA alarma geçti: Uzayda mahsur kalan astronotlar gizemli sesler duyduğunu bildirdi
Boeing'in Starliner kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) teknik sorunlar yaşarken, kapsülden gelen tuhaf sesler astronotları alarma geçirdi. NASA Starliner kapsülündeki ürpertici sesin kaynağını açıkladı.
"GARİP BİR SES GELİYOR"
Teknik sorunlarla boğuşan ve astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan Boeing'in Starliner kapsülü Cumartesi günü çok tuhaf sesler çıkararak astronotları alarma geçirdi.
NASA astronotu Butch Wilmore telsizle görev kontrol merkezine "Starliner hakkında bir sorum var. Hoparlörden garip bir ses geliyor... Bunu neyin yaptığını bilmiyorum." dedi.