NASA alarma geçti: Uzayda mahsur kalan astronotlar gizemli sesler duyduğunu bildirdi

"ALIŞILMADIK BİR SES"

Yayınlanan bir kayıtta ortaya çıktığı üzere ses, kenetlenmiş modülden geliyordu ve sonar pinglerine güçlü bir benzerlik taşıyordu.

Eski ISS astronotu Chris Hadfield, X'te (eski adıyla Twitter) bunun bir uzay aracında duymak için alışılmadık bir ses olduğunu söyledi.

Kapsülün ne kadar sorunlu olduğu göz önüne alındığında, bu ses biraz endişe vericiydi.

NASA'DAN AÇIKLAMA

Şu anda Starline itici sorunları ve helyum sızıntıları nedeniyle NASA astronotu Sunita Williams ile birlikte mahsur kalan Wilmore, NASA'dan sesin kaynağını araştırmasını talep etti.

NASA sonuca ulaştı ve ses neyse ki endişelenecek bir şey olmadığını açıkladı.