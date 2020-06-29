NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz)

NASA Dünya Gözlemevi (NEO), Ankara’nın gece Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

ntv.com.tr

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 1
NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi) Başkent Ankara'yı yörüngeden görüntüledi. ‘Ankara’da Gece’ başlığı ile paylaşılan fotoğrafta, şehrin merkezine, Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan otoyollara dikkat çekildi.
NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 2

NASA astronotunun gözünden gezegenimiz

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 3
Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.
NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 4
Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.
NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 5
Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.
NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 6

NASA tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ise şöyle...

Hood Dağı (Oregon) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 7

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 8

Etna Dağı (Sicilya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 9

Semien Dağları (Etiyopya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 10

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 11

Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 12

Fuji Dağı (Japonya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 13

Tien Shan Dağları (Çin) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 14

Brandberg Massif (Namibya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 15

Mauna Kea (Hawaii) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 16

Anti Atlas Dağları (Fas) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 17

Navajo Dağı (Utah) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 18

Pacaya Volkanı (Guatemala) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 19

Nanga Parbat (Pakistan) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 20

Jefferson Dağı (Oregon) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 21

Bolivya Andları 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 22

Mt. Redoubt Volkanı (Alaska) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 23

Shasta Dağı (Kaliforniya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 24

Sierra Nevada (İspanya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 25

Luquillo Dağları (Porto Riko) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 26

Kazbek Dağı (Rusya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 27

Patagonya Andları (Arjantin) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 28

Olimpos Dağı (Yunanistan) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 29

Mont Blanc (İtalya ve Fransa) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 30

Damavand Dağı (İran) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 31

Everest Dağı (Nepal ve Çin) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 32

Alpler (Avrupa) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 33

Barberton Dağları (Güney Afrika) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 34

Kalp Dağı (Wyoming) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 35

Ulinta Dağları (Utah) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 36

Appalachian Dağları (Kuzey Amerika) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 37

Shasta Dağları (Kaliforniya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 38

Karpat Dağları (Romanya) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 39
Augustine Volkanı (Alaska)
NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 40

Ağrı Dağı (Türkiye) 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 41

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLARIN DUMANLARI BREZİLYA'YA ULAŞTI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 42

Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı. 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 43
Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 44

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 45

AVUSTRALYA'DAKİ YANGINLAR YÖRÜNGEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ne denli büyük bir zarara yol açtığı gezegenimizin yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen kareler ile daha net bir şekilde görülüyor.

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 46
Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleştiği belirtiliyor.
NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 47

2 HAFTADA 2 BİN DEPREM HARİTAYI DEĞİŞTİRDİ

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com haber portalında yer alan habere göre, İki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti. 

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin  lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı. 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 48

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen  7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı. 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 49

NASA DEĞİŞİMİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgedeki değişim NASA'nın yörüngedeki uyduları çektiği kareler ile net bir şekilde gözler önüne serilmişti.

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 50

Kutup bölgesindeki Eagle Adası'nı mercek altına alan NASA çalışanları bölgenin 3 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınladı.

Yapılan açıklamada adadaki buz ve kar miktarının sadece 10 günde yüzde 20 azaldığı bilgisinin altı çizildi. 

NASA Ankara'dan fotoğraf paylaştı (Astronotların gözünden gezegenimiz) - 51

ANTARKTİKA'DA ADA KEŞFEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sıcaklığın ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı kutup bölgesinde buzul erimesi hız kazanmış durumda. Antarktika'daki buzulların erimesi sonrası bölgede ilginç bir keşife imza atıldı.

Thwaites Offshore Research (THOR) projesi kapsamında bölgede araştırmalar yürüten bilim ekibi bir ada keşfetti. Adanın buzul erimesinden sonra gün yüzüne çıktığı açıklandı.

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