NASA araştırmacısı: Uzayda yaşam olduğundan kesinlikle eminim

"KESİNLİKLE BAŞKA BİR GEZEGENDE YAŞAM BULACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Thaller, “Kesinlikle başka bir gezegende yaşam bulacağımızı düşünüyorum. Mars'ta, Dünya'da olsaydı yaşamdan kaynaklandığını söyleyeceğimiz bir kimya görüyoruz. Ancak asıl soru şu: Mars'ı ne kadar iyi anlıyoruz ve bir şeyler bizi kandırıyor mu?" diye konuştu.