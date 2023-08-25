NASA araştırmacısı: Uzayda yaşam olduğundan kesinlikle eminim
Kalın asidik atmosferinin altında 475 derece kavurucu sıcaklıklara maruz kalan Venüs, Güneş Sistemi'nde uzaylı yaşamının bekleyeceği en son yer olabilir. Ancak, NASA’dan Dr. Michelle Thaller, karbondioksitle dolu atmosferde "olası yaşam belirtilerinin" görüldüğünü söyledi. Bununla birlikte Dr. Thaller, uzayda yaşam olduğundan kesinlikle emin olduğunu açıkladı.
NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Michelle Thaller, ABD’nin New York kentinde yer alan Artechouse'da düzenlenen ve ziyaretçileri derin bir uzay keşfi deneyimine sürüklemeyi amaçlayan “Beyond the Light” (Işığın Ötesi) adlı sergisinde The Sun gazetesine konuştu.