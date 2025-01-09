NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil"

"AİLELERİMİZİ GERİDE BIRAKTIK"

Wilmore, "Elbette bir gün evimize dönmek istiyoruz. Ailelerimizi bir süre önce geride bıraktık. Ama burada yapmamız gereken çok iş var ve bu işleri bitirmeden dönmemiz mümkün değil." dedi.

YANGIN BÖLGESİNİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEYECEK

Astronotlar ayrıca, uzay istasyonunun yörüngesi nedeniyle şu ana kadar Kaliforniya'da yayılan orman yangınlarını göremediklerini belirtti.

Ancak yangın bölgesinin üzerinden geçtiklerinde Dünya'daki ekipler için uzaydan fotoğraf çekeceklerini söylediler.