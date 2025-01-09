NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil"

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing Starliner uzay aracında yaşanan sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) altı aydır mahsur durumdalar. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında ilk olarak sekiz gün planlanan görevleri uzayan iki astronot, Dünya’ya dönüşleri sürekli ertelenmesine rağmen moralini yüksek tutuyor. Williams, Tom Hanks'in "Cast Away" filmine atıfta bulunan soruya verdiği yanıtta, "Burada terk edilmiş hissetmiyoruz." dedi. Öte yandan NASA, astronotların kargo destekleriyle ihtiyaçlarının karşılandığını ve iyi durumda olduğunu belirtti.

NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil" - 1

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Haziran 2024'ten bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış olsalar da kendilerini ıssız adaya düşmüş gibi hissetmediklerini söyledi.

Butch Wilmore ve Suni Williams, başlangıçta yalnızca sekiz günlük bir uzay yolculuğu planlamışlardı, ancak Boeing Starliner uzay aracının yaşadığı bir dizi sorun nedeniyle ISS'te mahsur kaldılar.

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NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil" - 2

NASA liderleriyle yapılan canlı bir video etkinliğinde konuşan ikili, diğer iki astronotla birlikte neşeli bir görüntü sergiledi.

Tom Hanks'in bir adamın ıssız bir adada mahsur kalmasını anlatan "Cast Away" filmine atıfta bulunan bir soruya yanıt veren Suni Williams, kendisinin ve Wilmore’un terk edilmiş hissetmediklerini söyledi.

NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil" - 3

"AİLELERİMİZİ GERİDE BIRAKTIK"

Wilmore, "Elbette bir gün evimize dönmek istiyoruz. Ailelerimizi bir süre önce geride bıraktık. Ama burada yapmamız gereken çok iş var ve bu işleri bitirmeden dönmemiz mümkün değil." dedi.

YANGIN BÖLGESİNİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEYECEK

Astronotlar ayrıca, uzay istasyonunun yörüngesi nedeniyle şu ana kadar Kaliforniya'da yayılan orman yangınlarını göremediklerini belirtti.

Ancak yangın bölgesinin üzerinden geçtiklerinde Dünya'daki ekipler için uzaydan fotoğraf çekeceklerini söylediler.

NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil" - 4

DÜNYA'YA DÖNÜŞLERİ SÜREKLİ ERTELENİYOR

Hem Wilmore hem de Williams'ın evlerine dönüşleri sürekli olarak erteleniyor.

Geçen ay, Şubat ayında planlanan dönüşleri, kendilerini alacak olan SpaceX roketindeki sorunlar nedeniyle bir kez daha ertelenmişti.

Astronotların başka bir erteleme olmaması durumunda Mart ayının sonuna doğru Dünya'ya dönüş yapmaları bekleniyor.

Yeni mürettebat geldiğinde Wilmore ve Williams, NASA astronotu Nick Hague ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov ile birlikte eve dönüş roketine binecek.

NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil" - 5

Neredeyse altı ay geçti ve iki astronot, ABD seçimlerini, Şükran Günü'nü ve Noel'i ISS'te geçirdi.

Ancak Wilmore, kızının lise son yılının büyük bir kısmını kaçırıyor.

Buna rağmen, Çarşamba günü Dünya’ya yapılan bağlantıda astronotlar mutlu görünüyorlardı.

İKİ KARGO TESLİMATI YAPILDI

NASA'ya göre, ISS'teki astronotlar yakın zamanda kıyafet, yiyecek, su ve oksijen içeren iki kargo teslimatı aldı.

Wilmore ve Williams, ISS'in düzenli ekibinin bir parçası haline geldiler ve uzay istasyonundaki sıhhi tesisat ve onarımlar gibi görevleri üstleniyorlar.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPACAK

Önümüzdeki hafta Suni Williams, uzay istasyonunun dışındaki yönelim sistemi için bir cihazı değiştirmek üzere başka bir ekip üyesiyle bir uzay yürüyüşü yapacak.

Ayrıca bir teleskop ve reflektör ile başka ekipmanları da onaracaklar.

Bu, Williams'ın uzun NASA kariyerindeki sekizinci uzay yürüyüşü olacak.

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