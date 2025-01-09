NASA astronotları uzayda mahsur: "Issız ada gibi değil"
NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing Starliner uzay aracında yaşanan sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) altı aydır mahsur durumdalar. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında ilk olarak sekiz gün planlanan görevleri uzayan iki astronot, Dünya’ya dönüşleri sürekli ertelenmesine rağmen moralini yüksek tutuyor. Williams, Tom Hanks'in "Cast Away" filmine atıfta bulunan soruya verdiği yanıtta, "Burada terk edilmiş hissetmiyoruz." dedi. Öte yandan NASA, astronotların kargo destekleriyle ihtiyaçlarının karşılandığını ve iyi durumda olduğunu belirtti.
NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Haziran 2024'ten bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış olsalar da kendilerini ıssız adaya düşmüş gibi hissetmediklerini söyledi.
Butch Wilmore ve Suni Williams, başlangıçta yalnızca sekiz günlük bir uzay yolculuğu planlamışlardı, ancak Boeing Starliner uzay aracının yaşadığı bir dizi sorun nedeniyle ISS'te mahsur kaldılar.