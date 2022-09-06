NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor

Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi milyarderlerin girişimiyle sivil uzay yolculukları her geçen gün daha popüler hala gelirken, ABD'de yapılan bir çalışma bu seyahatlerin önemli risklerini ortaya çıkardı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) 14 astronotun kanlarında DNA mutasyonu bulundu. Bu mutasyonların lösemi de dahil olmak üzere çeşitli kanserlere yol açabileceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 15:39 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 15:41

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 1

Yeni bir çalışma, astronotların kanlarının uzay uçuşlarının ardından çeşitli DNA mutasyonlarının belirtileri gösterdiğini ve bu nedenle onların kanser risklerinin izlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 2

ÇALIŞMAYA 14 ASTRONOT KATILDI

NASA'da 1998 ve 2001 yılları arasında ortalama 12 gün süren uzay görevlerinde yer alan 14 astronot çalışmaya katıldı. Bunların yüzde 85'inin erkek olduğu  ve altısının uzay ajansı için ilk görevlerinde yer aldığı belirtildi.

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 3

Araştırmacılar astronotlardan iki kez, uzay uçuşundan on gün önce ve iniş gününde,  tam kan örnekleri ve inişten üç gün sonra sadece bir kez toplanan beyaz kan hücrelerini topladı. Bu numuneler, eksi 80 derecede donduruldu ve 20 yıl boyunca dokunulmadı.

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 4

 New York'taki Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. David Goukassian, "Astronotlar, birçok faktörün somatik mutasyonlara, en önemlisi uzay radyasyonuna yol açabileceği aşırı bir ortamda çalışıyorlar, bu da bu mutasyonların klonal hematopoeze dönüşme riski olduğu anlamına geliyor" dedi. 

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 5

Goukassian, “Hem ticari uzay uçuşlarına hem de derin uzay araştırmalarına artan ilgiden yola çıkarak, uzayda çeşitli  faktörlere maruz kalmanın potansiyel sağlık risklerini incelemeye karar verdik” şeklinde sözlerine devam etti.

Somatik mutasyon, bir kişi gebe kaldıktan sonra ve sperm veya yumurta hücreleri dışındaki hücrelerde meydana gelen, yani gelecek nesillere aktarılamayan mutasyonlara deniliyor.

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 6

Diğer taraftan, çalışmada tanımlanan mutasyonlar, klonal hematopoez adı verilen bir süreç olan tek bir klondan türetilen kan hücrelerinin aşırı temsili ile karakterize edildi. Kronik miyeloid lösemi dahil olmak üzere farklı kan kanserleri klonal hematopoez örnekleri arasında yer alıyor.

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 7

insanları, çalışma kapsamında 17 CH-sürücü genindeki 34 mutasyonu tanımlamak için biyoinformatik analizinin yanı sıra DNA dizilimi kullandı. En yaygın mutasyonlar, tümör baskılayıcı bir protein üreten bir gen olan TP3'te ve akut miyeloid lösemide en sık mutasyona uğramış genlerden biri olan DNMT3A'da meydana geldi.

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 8

Öte yandan, astronotların yaşı için mutasyonlar yüksek olmasına rağmen, araştırmacılar bunun hala ilgili bir eşiğin altında olduğunu söyledi.

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor - 9

Goukassian, "Bu mutasyonların varlığı, astronotların kardiyovasküler hastalık veya kanser geliştireceği anlamına gelmez, ancak zamanla bunun, derin uzayın aşırı ortamına sürekli ve uzun süreli maruz kalma yoluyla gerçekleşmesi riski vardır” diye konuştu.

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