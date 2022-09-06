NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu: Kanser riski taşıyor

Araştırmacılar astronotlardan iki kez, uzay uçuşundan on gün önce ve iniş gününde, tam kan örnekleri ve inişten üç gün sonra sadece bir kez toplanan beyaz kan hücrelerini topladı. Bu numuneler, eksi 80 derecede donduruldu ve 20 yıl boyunca dokunulmadı.