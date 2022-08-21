NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Bob Hines, beklenen bir Güneş fırtınasının Dünya'yı varmasının ardından yaşananları fotoğrafladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) alınan görüntüler büyük ilgi çekti.

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 21.08.2022 - 16:39

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 1

Uluslararası İstasyonu'ndaki (ISS) bir astronot Kuzey Işıkları’nın etkileyici fotoğraflarını çekti.

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 2

SpaceX Crew-4 görevinin kapsamında ISS'ye gelen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Bob Hines, ışıkların jeomanyetik fırtınaları tetikleyen bir fırtınasının ardından oluştuğunu söyledi. 

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 3

"MİNNETTARIZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Hines, “Bugün kesinlikle muhteşem bir aurora oluştu. Bu harika manzaralarla sonuçlanan son Güneş aktivitesi için minnettarız!” dedi.

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 4

Bununla birlikte, Hines fotoğrafları,Dünya'yı uzaydan izlemek  için en iyi noktayı sunan yedi pencereli bir gözlemevi olan Cupola'dan çekti.

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 5

AURORA NEDİR?

Aurora , Güneş’teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar olarak adlandırılıyor.

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 6

Kuzey Işıkları olarak da olarak bilinen bu durum Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç ve Finlandiya kuzey bölgelerinde tanık olunabiliyor. Dünyanın diğer yarısında ise Tazmanya ve Yeni Zelanda gibi yerlerde  auroraları gözlemlemek mümkün olabiliyor.

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 7

GÜNEŞ FIRTINASI UYARISI

Öte yandan, hava tahmini ve doğa olayları tahminleri sunan ABD merkezli National Oceanic and Atmospheric Administration'ın (NOAA), Güneş'te yaşanacak patlamaların Dünya'yı vuracağı konusunda birkaç gün önce uyarmıştı. 

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NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 8

NOAA'dan yapılan açıklamda  söz konusu fırtınalar nedneiyle Dünya'nın manyetik alanında bazı değişiklikler meydana geleceği belirtilmişti. 

NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu? - 9

Jeomanyetik fırtınaların, Dünya'ya yakın yörüngedeki ve yüzeydeki altyapıyı etkileyerek iletişim, elektrik şebekesi, navigasyon, radyo ve uydu operasyonlarını olumsuz anlamda etkileme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekilmişti.

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