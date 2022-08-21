NASA astronotu paylaştı: Güneş fırtınası Dünya'yı vurduktan sonra ne oldu?

Kuzey Işıkları olarak da olarak bilinen bu durum Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç ve Finlandiya kuzey bölgelerinde tanık olunabiliyor. Dünyanın diğer yarısında ise Tazmanya ve Yeni Zelanda gibi yerlerde auroraları gözlemlemek mümkün olabiliyor.