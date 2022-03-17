NASA Ay görevi için inşa edilen dev roketi, ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak

AYLAR SÜREN ÇALIŞMANIN DORUK NOKTASI

NASA 1 Nisan provası için yaptığı açıklamada “Test, SLS ve Orion için aylarca süren montaj ve testlerin yanı sıra fırlatma kontrol ve mühendislik ekipleri tarafından yapılan hazırlıkların doruk noktası olacak ve ilk Artemis fırlatması için zemin hazırlayacak” denildi.