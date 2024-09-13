NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç?

NASA, Ay'da kullanılacak standart bir zaman sistemi üzerinde çalışıyor. Koordineli Ay Zamanı (LTC), gelecekteki keşifler için kritik olacak ve güneş sisteminin diğer bölgelerine de uygulanabilecek.

NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç? - 1

NASA, Nisan ayında yayınlanan Beyaz Saray politika direktifinin ardından Ay gezegeni için standart bir zaman sistemi yaratmaya çalışıyor.

Ajansın Uzay İletişim ve Navigasyon (SCaN) programı, gelecekteki Ay keşifleri için çok önemli olacak ve potansiyel olarak güneş sistemimizdeki diğer gök cisimlerine ölçeklendirilebilecek Koordineli Ay Zamanı (LTC) geliştirmek için bu girişime öncülük ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç? - 2

Mevcut analizler Ay'ın yüzeyindeki atomik saatlerin Dünya'ya kıyasla mikrosaniyenin daha hızlı işlediğini gösteriyor.

Ancak bu saatlerin Ay'daki tam konumları henüz belirlenmemiştir.

Önerilen Ay zamanı standardı, Dünya'nın Koordineli Evrensel Zamanının (UTC) hesaplanmasına benzer şekilde, Ay'a yerleştirilen atom saatlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanacak.

NASA Genel Merkezi'nde Ay konumu, navigasyon, zamanlama ve standartlar sorumlusu Cheryl Gramling, görünüşte küçük olan bu zaman farklarının önemini, "Işık hızında hareket eden bir şey için 56 mikrosaniye, yaklaşık 168 futbol sahası mesafesini kat etmek için yeterli bir zamandır." diye açıklamıştır.

NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç? - 3

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bu zaman farklılığı, uygun şekilde hesaba katılmazsa Ay görevleri için önemli konumlandırma hatalarına yol açabilir.

NASA'nın Artemis misyonu Ay'da ve çevresinde sürekli bir varlık oluşturmayı amaçladığından, LTC'nin kurulması gelecekteki Ay kaşiflerinin güvenliği ve başarısı için kritik öneme sahiptir.

NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç? - 4

SCAN PROGRAMI KİLİT ROL OYNAYACAK

Ay rölesi geliştirme navigasyon lideri Dr. Ben Ashman, ticari uzay faaliyetleri genişledikçe ve daha fazla ülke Ay'da aktif hale geldikçe zaman standardizasyonuna duyulan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Ajansın uzay iletişim operasyonlarını ve navigasyonunu denetleyen NASA'nın SCaN programı, bu ay zaman standardının uygulanmasında kilit bir rol oynayacak.

NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç? - 5

EN UYGUN MATEMATİKSEL MODELLERİ ARAŞTIRIYOR

Program şu anda Yakın Uzay Ağı ve Derin Uzay Ağı aracılığıyla 100'den fazla NASA ve NASA dışı görevi desteklemektedir.

Ajans bu hedef doğrultusunda çalışırken, araştırmacılar Ay zamanını belirlemek için en uygun matematiksel modelleri araştırıyor.

NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç? - 6

DİĞER GEZEGENLER İÇİN DE ÖNEM TAŞIYOR

LTC'nin geliştirilmesi sadece Ay görevleri için çok önemli değil, aynı zamanda Mars'ın ve güneş sistemimizdeki diğer gök cisimlerinin gelecekteki uzun süreli keşifleri için de bir basamak görevi görmektedir.

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