NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç?

Mevcut analizler Ay'ın yüzeyindeki atomik saatlerin Dünya'ya kıyasla mikrosaniyenin daha hızlı işlediğini gösteriyor.

Ancak bu saatlerin Ay'daki tam konumları henüz belirlenmemiştir.

Önerilen Ay zamanı standardı, Dünya'nın Koordineli Evrensel Zamanının (UTC) hesaplanmasına benzer şekilde, Ay'a yerleştirilen atom saatlerinin ağırlıklı ortalamasına dayanacak.

NASA Genel Merkezi'nde Ay konumu, navigasyon, zamanlama ve standartlar sorumlusu Cheryl Gramling, görünüşte küçük olan bu zaman farklarının önemini, "Işık hızında hareket eden bir şey için 56 mikrosaniye, yaklaşık 168 futbol sahası mesafesini kat etmek için yeterli bir zamandır." diye açıklamıştır.