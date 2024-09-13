NASA, Ay için zaman sistemi geliştiriyor: Ay'da saat kaç?
NASA, Ay'da kullanılacak standart bir zaman sistemi üzerinde çalışıyor. Koordineli Ay Zamanı (LTC), gelecekteki keşifler için kritik olacak ve güneş sisteminin diğer bölgelerine de uygulanabilecek.
NASA, Nisan ayında yayınlanan Beyaz Saray politika direktifinin ardından Ay gezegeni için standart bir zaman sistemi yaratmaya çalışıyor.
Ajansın Uzay İletişim ve Navigasyon (SCaN) programı, gelecekteki Ay keşifleri için çok önemli olacak ve potansiyel olarak güneş sistemimizdeki diğer gök cisimlerine ölçeklendirilebilecek Koordineli Ay Zamanı (LTC) geliştirmek için bu girişime öncülük ediyor.