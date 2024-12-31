NASA, Ay tozunun sırlarını araştıracak

Herhangi bir gece Ay’a baktığınızda, gri tonlarının her türünü sergileyen çorak bir dünya görürsünüz.

Bariz kraterler ve ay denizlerinin (lunar maria) yanı sıra, Ay'ın yüzeyi ise regolit yani Ay tozu ile kaplıdır.

1960’lar ve 1970’lerdeki Apollo astronotları, bu regoliti incelemiş ve onun elektromanyetik olarak yüklü ve oldukça aşındırıcı olduğunu öğrenmişlerdi, bu da mekanik ekipmanlar için ciddi bir sorun teşkil ediyordu.

Şimdi ise, Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi kapsamında yeni bir yük, bu regoliti daha da derinlemesine inceleyecek.