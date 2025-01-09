NASA, Ay'a "Elektrikli süpürge" gönderiyor: Ay tozlarını toplayacak
NASA, Blue Ghost göreviyle birlikte Ay'a bir "Elektrikli süpürge" göndermeye hazırlanıyor. Lunar PlanetVac (LPV) olarak bilinen bu cihaz, 1 santimetreye kadar olan ay tozunu işleyip numuneleri Dünya'ya geri gönderecek.
NASA, gelecek hafta Ay’a iniş yapacak Blue Ghost 1 göreviyle birlikte "Elektrikli süpürge" gönderiyor.
Lunar PlanetVac (LPV) olarak bilinen bu cihaz, Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost 1 Ay iniş aracının taşıdığı bir NASA yükü.
Bu cihaz, NASA’nın örnek toplama ve yerinde testler yapma konusunda yeni yollar keşfetmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.