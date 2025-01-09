NASA, Ay'a "Elektrikli süpürge" gönderiyor: Ay tozlarını toplayacak

NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Ticari Ay Yük Hizmetleri (CLPS) girişiminde LPV yükünü yöneten Dennis Harris şöyle dedi:

"Bu cihaz kazı yapmıyor, servis veya değişim gerektirebilecek mekanik bir kola ihtiyaç duymuyor bir vakum temizleyici gibi çalışıyor. CLPS yükünde kullanılan bu teknoloji, su, helyum ve diğer kaynakların aranmasında fayda sağlayabilir ve NASA ile ortaklarına Ay’da habitatlar ve fırlatma rampaları inşa etmek için kullanılabilecek yerinde malzemeler hakkında daha net bir bilgi sağlayabilir. Aynı zamanda, bilimsel bilgileri genişletirken Güneş Sistemi'nin pratik keşfine her adımda katkı sunabilir."



Firefly Aerospace’in Blue Ghost 1 görevi, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi 39A’dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Görevin Ay’a ulaşması yaklaşık 45 gün sürecek; bu sürenin 25 günü Dünya yörüngesinde geçecek ve inişin Mart ayı başlarında gerçekleşmesi planlanıyor.