NASA, Ay'a "Elektrikli süpürge" gönderiyor: Ay tozlarını toplayacak

NASA, Blue Ghost göreviyle birlikte Ay'a bir "Elektrikli süpürge" göndermeye hazırlanıyor. Lunar PlanetVac (LPV) olarak bilinen bu cihaz, 1 santimetreye kadar olan ay tozunu işleyip numuneleri Dünya'ya geri gönderecek.

NASA, Ay'a "Elektrikli süpürge" gönderiyor: Ay tozlarını toplayacak - 1

NASA, gelecek hafta Ay’a iniş yapacak Blue Ghost 1 göreviyle birlikte "Elektrikli süpürge" gönderiyor.

Lunar PlanetVac (LPV) olarak bilinen bu cihaz, Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost 1 Ay iniş aracının taşıdığı bir NASA yükü.

Bu cihaz, NASA’nın örnek toplama ve yerinde testler yapma konusunda yeni yollar keşfetmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Ay'a "Elektrikli süpürge" gönderiyor: Ay tozlarını toplayacak - 2

NASIL ÇALIŞACAK?

LPV, Honeybee Robotics tarafından geliştirildi ve basınçlı gaz kullanarak Ay yüzeyindeki tozları dönüştürüyor.

Oluşan toz bulutu, pnömatik jetler sayesinde bir aktarım tüpüne yönlendirilerek numune kabına aktarılıyor.

Cihaz, 1 santimetreye kadar olan ay tozu parçacıklarını işleyebiliyor.

Toplanan Ay toprağı daha sonra eleniyor, numune kabında fotoğraflanıyor ve bulgular Dünya’ya iletiliyor.

Ayrıca cihaz, ay tozunun yapışkanlığını ve gaz jetlerinin temizleyici bir ajan olarak verimliliğini test edecek.

NASA, Ay'a "Elektrikli süpürge" gönderiyor: Ay tozlarını toplayacak - 3

GELECEKTE ASTRONOTLAR TARAFINDAN KULLANILABİLİR

Bu işlem tamamen otonom şekilde çalışıyor ancak cihaz, gelecekteki mürettebatlı Ay veya Mars görevlerinde astronot gözetimiyle de kullanılabilir.

Bu yöntem, diğer görevlerde kullanılan yüzeyi mekanik olarak kazıma yöntemine göre yenilikçi bir alternatif sunuyor.

NASA, Ay'a "Elektrikli süpürge" gönderiyor: Ay tozlarını toplayacak - 4

NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Ticari Ay Yük Hizmetleri (CLPS) girişiminde LPV yükünü yöneten Dennis Harris şöyle dedi:

"Bu cihaz kazı yapmıyor, servis veya değişim gerektirebilecek mekanik bir kola ihtiyaç duymuyor bir vakum temizleyici gibi çalışıyor. CLPS yükünde kullanılan bu teknoloji, su, helyum ve diğer kaynakların aranmasında fayda sağlayabilir ve NASA ile ortaklarına Ay’da habitatlar ve fırlatma rampaları inşa etmek için kullanılabilecek yerinde malzemeler hakkında daha net bir bilgi sağlayabilir. Aynı zamanda, bilimsel bilgileri genişletirken Güneş Sistemi'nin pratik keşfine her adımda katkı sunabilir."

Firefly Aerospace’in Blue Ghost 1 görevi, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi 39A’dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Görevin Ay’a ulaşması yaklaşık 45 gün sürecek; bu sürenin 25 günü Dünya yörüngesinde geçecek ve inişin Mart ayı başlarında gerçekleşmesi planlanıyor.

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