NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya fırlatılacak.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 14:51

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 1

ABD Havacılık ve Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 2

NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 3

Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 4

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 5

Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 6

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 7

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 8

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 9
NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 10
NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 11
NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 12
NASA Ay'a gidecek kapsülü test için fırlatacak - 13

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