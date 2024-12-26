NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı

NASA, Artemis göreviyle Ay'ın güney kutbuna mürettebatlı olarak yolculuk yapmaya hazırlanıyor. Astronotların gelişmiş uzay giysileri ve araçları kullanarak keşifler yapacağı bu görev öncesinde ABD'li uzay ajansı, üç yeni Ay keşif aracının testlerine başladı.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 1

NASA, heyecan verici Artemis görevlerine hazırlanıyor.

Bu görevlerde astronotlar, gelişmiş uzay giysileri ve araçları kullanarak Ay’ın güney kutbunu keşfedecek.

Bu görevleri desteklemek amacıyla NASA, Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab tarafından geliştirilen üç yeni Ay Yüzeyi Aracı’nı (Lunar Terrain Vehicle - LTV) test etti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 2

AY YÜZEYİNDEKİ GÖREVLER İÇİN TASARLANDI

Testler, NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde gerçekleştirildi ve gelecekteki Ay keşiflerine hazırlanmak için önemli bir adım atılmış oldu.

LTV'ler, astronotların Ay yüzeyinde hareket etmelerine, araç-gereç taşımalarına ve bilimsel görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanıyor.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 3

YERÇEKİMİ SİMÜLE EDİLDİ

Her şirket, Eylül ayında NASA’ya kendi rover modelini teslim etti ve testler Ekim ayında başladı.

Aralık ayına gelindiğinde, ilk test turu, "Active Response Gravity Offload System" (ARGOS) adlı özel bir tesiste tamamlandı.

Bu sistem, Ay’ın Dünya’nınkinden altıda bir oranında olan yerçekimini simüle ederek NASA’nın rover’ların Ay ortamında nasıl performans göstereceğini test etmesine olanak sağladı.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 4

Testler sırasında NASA astronotları ve mühendisleri, rover maketleri üzerinde çeşitli görevleri gerçekleştirmek için uzay giysileri giydiler.

Astronotlar, roverları sürme, araç-gereçleri saklama, ekipman kullanma ve hatta simüle edilen acil durumlarda bir ekip üyesini kurtarma gibi görevleri uygulamalı olarak deneyimlediler.

Bu testler, rover tasarımlarına dair kritik geri bildirimler sağladı ve şirketlerin iyileştirmeler yapmasına yardımcı oldu.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 5

"İNANILMAZ BİR BAŞARI"

LTV proje yöneticisi Steve Munday, “Bu, Ay Yüzeyi Aracı projesi için heyecan verici bir kilometre taşı, Sözleşmelerin verilmesinden yalnızca dört ay sonra roverların test edilmeye hazır hale gelmesi inanılmaz bir başarı.” dedi.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 6

Testlerde NASA’nın Exploration Extravehicular Mobility Unit prototipi ve Axiom Space’in yeni uzay giysisi kullanıldı. 

Astronotlar, hantal eldivenler giyerken roverlara girip çıkma, kontrolleri çalıştırma ve kolay hareket etme kabiliyetlerini test ettiler.

ARGOS, astronotları Ay’ın düşük yerçekimini taklit edecek şekilde askıya alarak, araç-gereç saklama ve bilimsel ekipman yerleştirme gibi görevleri gerçekleştirmelerini sağladı.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 7

BAYGIN ASTRONOT TATBİKATI

Testler ayrıca ilk yardım konularına da odaklandı.

Mühendisler, baygın bir astronotu kurtarmak gibi acil durum tatbikatları gerçekleştirdi.

Her rover, bir astronotun kaza durumunda bir diğerini kurtarmasına olanak tanıyacak bir sisteme sahip olmalı.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 8

Bu testler, rover tasarımlarını geliştirmek için bir yıllık bir çalışmanın parçası.

NASA, 2025 yılına kadar bir gösteri görevi için teklif çağrısında bulunmayı planlıyor.

Bu görevde, seçilen rover Ay’a gönderilerek daha fazla test edilecek.

Sonunda, bu roverlar, astronotların Ay yüzeyinde yaşamaya ve çalışmaya başlayacakları Artemis V görevi için kullanılacak.

NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı - 9

ARTEMİS GÖREVİ ERTELENMİŞTİ

NASA, 2024 Aralık ayının başında 2026’da yapılması planlanan Artemis Ay görevinin, teknik aksaklıklar nedeniyle 2027’nin ortasına kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Artemis programı aracılığıyla ajans, uzay keşfinin sınırlarını zorlamayı, bilimsel keşifler yapmayı, teknolojik gelişmeler sağlamayı ve ekonomik fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda, gelecekteki Mars görevleri için bir temel oluşturmayı hedefliyor.

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