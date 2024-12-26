NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı
NASA, Artemis göreviyle Ay'ın güney kutbuna mürettebatlı olarak yolculuk yapmaya hazırlanıyor. Astronotların gelişmiş uzay giysileri ve araçları kullanarak keşifler yapacağı bu görev öncesinde ABD'li uzay ajansı, üç yeni Ay keşif aracının testlerine başladı.
NASA, heyecan verici Artemis görevlerine hazırlanıyor.
Bu görevlerde astronotlar, gelişmiş uzay giysileri ve araçları kullanarak Ay’ın güney kutbunu keşfedecek.
Bu görevleri desteklemek amacıyla NASA, Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab tarafından geliştirilen üç yeni Ay Yüzeyi Aracı’nı (Lunar Terrain Vehicle - LTV) test etti.