NASA, Ay'a gitmeye hazırlanıyor: Keşif aracı testleri başladı

Bu testler, rover tasarımlarını geliştirmek için bir yıllık bir çalışmanın parçası.

NASA, 2025 yılına kadar bir gösteri görevi için teklif çağrısında bulunmayı planlıyor.

Bu görevde, seçilen rover Ay’a gönderilerek daha fazla test edilecek.

Sonunda, bu roverlar, astronotların Ay yüzeyinde yaşamaya ve çalışmaya başlayacakları Artemis V görevi için kullanılacak.