NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor!
NASA, 2025'te fırlatılması planlanan Lunar Trailblazer uzay aracıyla Ay’daki su kaynaklarını detaylı incelemeye hazırlanıyor. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle taşınacak olan araç, suyun formlarını ve dağılımını haritalayacak. Ay keşfinde kullanılacak bu bilgiler, gelecekteki insanlı görevlerde içme suyu ve roket yakıtı üretiminde kullanılabilir.
NASA, Ay'daki su kaynakları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla bir uzay aracı fırlatmaya hazırlanıyor.
Lunar Trailblazer adı verilen yörünge aracının 2025'in başlarında fırlatılması planlanıyor.
Öte yandan SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörünge aracının uzaya taşınacağı kaydedildi.
Bu roket aynı zamanda Ay'ı keşfedecek bir başka uzay aracını da taşıyacak.
TESTLERİ GEÇTİ
NASA, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Lunar Trailblazer'ın bir dizi önemli operasyonel testi geçtiğini söyledi.