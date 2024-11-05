NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor!

NASA, 2025'te fırlatılması planlanan Lunar Trailblazer uzay aracıyla Ay’daki su kaynaklarını detaylı incelemeye hazırlanıyor. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle taşınacak olan araç, suyun formlarını ve dağılımını haritalayacak. Ay keşfinde kullanılacak bu bilgiler, gelecekteki insanlı görevlerde içme suyu ve roket yakıtı üretiminde kullanılabilir.

NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor! - 1

NASA, Ay'daki su kaynakları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla bir uzay aracı fırlatmaya hazırlanıyor.

Lunar Trailblazer adı verilen yörünge aracının 2025'in başlarında fırlatılması planlanıyor. 

Öte yandan SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörünge aracının uzaya taşınacağı kaydedildi.  

Bu roket aynı zamanda Ay'ı keşfedecek bir başka uzay aracını da taşıyacak.

TESTLERİ GEÇTİ

NASA, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Lunar Trailblazer'ın bir dizi önemli operasyonel testi geçtiğini söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor! - 2

AY'IN SU HARİTASINI ÇIKARACAK

Görevin tamamlanabilmesi için iki uzay aracı kullanılacak.

Her iki alet de Ay'da su içeren bölgelerin ve suyun hangi formlarda olduğunun haritasını çıkarmak üzere tasarlandı.

Her iki araç da son derece detaylı haritalanmış görüntüler üretmek için kızılötesi teknolojisini kullanacak.

NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor! - 3

AY'IN YÜZEYİNDEN 100 KİLOMETRE UZAKTA 

Lunar Trailblazer yaklaşık 200 kilogram ağırlığında ve güneş enerjisi ekipmanı tamamen açılmış haldeyken 3,5 metre boyutlarında.

Uzay aracı Ay'ın yörüngesinde, Ay yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alacak.

AY'DA SU BULUNDU MU?

Geçmişte yapılan birçok çalışma Ay'da su bulunduğuna dair güçlü kanıtlar sunmuştur.

Ancak bu kanıtlar suyun nerede olduğu ve hangi formlarda olabileceği konusunda kesin ayrıntılar içermiyordu.

Bilim insanları suyun çoğunun buz şeklinde katı olduğuna inanıyor.

Ancak suyun sıvı halde ya da atmosferde gaz olarak bulunduğu alanlar da olabilir.

Geçen ay yayınlanan bir çalışma, Ay'daki mevcut suyun daha önce düşünülenden daha yaygın olduğunu öne sürdü.

NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor! - 4

Bu çalışma Hindistan'ın yörüngedeki Chandrayaan-1 uzay aracı tarafından toplanan verilerin yeni incelemelerine dayanıyor.

NASA, Ay'da su arayışının önemli olduğunu çünkü gelecekteki keşif faaliyetleri için gerekli bir kaynak olarak görüldüğünü söyledi.

Astronotlar suyu içme suyu, ekipmanı soğutmak, solunabilir oksijen ve hatta roket yakıtı yapmak için işleyebilirler.

NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor! - 5

SUYUN NEREDEN GELDİĞİNİ TESPİT ETMEYİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

NASA, Lunar Trailblazer'ın gelecekteki insan ya da robot bilim araştırmacılarının suyu ilk olarak nereden geldiğini görmek için kullanmalarını kolaylaştıracağını söyledi.

NASA, örneğin buzda amonyak bulunmasının kuyruklu yıldızlardan geldiğini gösterebileceğini söyledi.

Öte yandan sülfürün varlığı, Ay gençken ve volkanik olarak aktifken Ay'ın iç kısmının derinliklerinden yüzeye çıktığını gösterebilir.

AYRINTILI HARİTALAR ÇIKARMAYA ODAKLANACAK

Uzay aracının Ay yüzey sıcaklıklarının ayrıntılı haritalarını çıkarmaya odaklanacağı kaydedildi.

NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor! - 6

NASA'dan yapılan açıklamada, "Su moleküllerinin Ay'ın yüzeyinde serbestçe hareket edip etmediğini ya da kayaların içinde kilitli kalıp kalmadığını anlamak bilimsel açıdan da önemlidir." denildi.

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