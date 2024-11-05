NASA, Ay’ın gizemli su haritasını çıkarmaya hazırlanıyor!

AY'IN SU HARİTASINI ÇIKARACAK

Görevin tamamlanabilmesi için iki uzay aracı kullanılacak.

Her iki alet de Ay'da su içeren bölgelerin ve suyun hangi formlarda olduğunun haritasını çıkarmak üzere tasarlandı.

Her iki araç da son derece detaylı haritalanmış görüntüler üretmek için kızılötesi teknolojisini kullanacak.