NASA, Ay'ın sırlarını çözecek: Karanlık yüzeye iniş hazırlığı
NASA, Ay'ın güney kutbuna yani karanlık yüzeyine inmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirilen Apollo misyonlarının aksine astronotlar, Ay'ın en soğuk ve gölgeli bölgelerini keşfedecek. Bu zorlu yolculuk için eksi 200 santigrat dereceye kadar dayanabilecek yeni ay kıyafetleri geliştirilmesi gerekiyor.
NASA astronotları Ay'da ürkütücü bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyor.
Yaklaşık 50 yıl önce Ay ekvatoruna yakın bir yere inen Apollo misyonlarının aksine NASA, Ay'ın güney kutbuna inmeye hazırlanıyor.