NASA, Ay'ın sırlarını çözecek: Karanlık yüzeye iniş hazırlığı

"YENİ KEŞİFLER YAPILMASINI SAĞLAYACAK"

NASA'nın Artemis ay bilimi lideri Sarah Noble bir açıklamada, "Ay'ın güney kutbu, Apollo görevleri sırasında iniş yaptığımız yerden tamamen farklı bir ortamdır. Ay'ın en eski arazilerinden bazılarına su ve diğer bileşikleri içerebilecek soğuk, gölgeli bölgelere erişim sağlıyor. Bu iniş bölgelerinden herhangi biri inanılmaz bilimsel deneyler ve yeni keşifler yapmamızı sağlayacak." dedi.