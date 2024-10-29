NASA, Ay'ın sırlarını çözecek: Karanlık yüzeye iniş hazırlığı

NASA, Ay'ın güney kutbuna yani karanlık yüzeyine inmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirilen Apollo misyonlarının aksine astronotlar, Ay'ın en soğuk ve gölgeli bölgelerini keşfedecek. Bu zorlu yolculuk için eksi 200 santigrat dereceye kadar dayanabilecek yeni ay kıyafetleri geliştirilmesi gerekiyor.

NASA, Ay'ın sırlarını çözecek: Karanlık yüzeye iniş hazırlığı - 1

NASA astronotları Ay'da ürkütücü bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce Ay ekvatoruna yakın bir yere inen Apollo misyonlarının aksine NASA, Ay'ın güney kutbuna inmeye hazırlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Ay'ın sırlarını çözecek: Karanlık yüzeye iniş hazırlığı - 2

EKSİ 200 DERECEYE KADAR KORUMALI KIYAFETLER

Kraterler ve buzu koruyan alanlar, güneş sistemindeki en düşük sıcaklıklara ev sahipliği yapıyor ve astronotların -200 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanmasını sağlayacak Ay kıyafetleri gerektiriyor.

NASA, Ay'ın sırlarını çözecek: Karanlık yüzeye iniş hazırlığı - 3

"YENİ KEŞİFLER YAPILMASINI SAĞLAYACAK"

NASA'nın Artemis ay bilimi lideri Sarah Noble bir açıklamada, "Ay'ın güney kutbu, Apollo görevleri sırasında iniş yaptığımız yerden tamamen farklı bir ortamdır. Ay'ın en eski arazilerinden bazılarına su ve diğer bileşikleri içerebilecek soğuk, gölgeli bölgelere erişim sağlıyor. Bu iniş bölgelerinden herhangi biri inanılmaz bilimsel deneyler ve yeni keşifler yapmamızı sağlayacak." dedi.

NASA, Ay'ın sırlarını çözecek: Karanlık yüzeye iniş hazırlığı - 4

Çin'in Chang'e-6 sondası, 25 Haziran 2024'te Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak örneği toplayarak bir ilki başarmıştı. 

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